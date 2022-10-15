《世界报》：习近平目标是无穷无尽的权力

外媒看二十大

中共二十大在即。法国《世界报》15日发表一篇题为“习近平目标是无穷无尽的权力”的文章。文章一开头写道：尽管习近平执政期间政绩没有获得异口同声。法国记者表示，尽管民众对他的清零政策颇有争议，这位铁腕治国的中国领导人在16日即将开幕的20大上想全力获得历史性的第三个最高领导人任期。

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《世界报》接下来表示：为了给自己的政绩贴金，习近平毫不犹豫地说自己有两大奇迹，即新中国成立以来，党领导人民创造了世所罕见的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹。《世界报》引述2021年11月通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》。此项决议左后写道：“党的十八大以来，我国社会建设全面加强，人民生活全方位改善，社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平大幅度提升，发展了人民安居乐业、社会安定有序的良好局面，续写了社会长期稳定奇迹”。

《世界报》预测说，10月16日，当习近平在他的长篇大论中，还会延续地讲述他自己创造的两个奇迹。

《世界报》注意到，中国国家总理李克强讲话的基调和习近平有所不同。2020年5月28日，李克强曾表示：中国有“6亿中低收入及以下人群，他们平均每个月的收入也就1000元左右”。《世界报》注明，每月收入1000月元大约折合150欧元。

谈及动态清零政策，《世界报》表示：与此同时，习近平治下的国民被锁定在清零政策中，该政策对数亿公民的日常生活加以限制，并对入境进行严格隔离，即便是对中国国内民众，他们从一个省到另一个省的任何行动也受到限制。

法国媒体表示，中国国家主席习近平一直认为，推动共建“一带一路”走深走实会造福世界人民。而事实上，习近平在一带一路上的政绩也并不是像中国官方媒体说的那么光荣。称其为的“为世界和各国人民带来幸福”的“新丝绸之路”旗舰项目陷入困境；与美国的关系陷入半个世纪以来从未有过的糟糕。

《世界报》表示：但是习近平可不这么认为。他的座右铭是“理想信念动摇是最危险的动摇，理想信念滑坡是最危险的滑坡”。

《世界报》还表示：因此，尽管困难重重，习近平在16日的讲话中会继续要承诺歌唱明天。法国记者认为，习近平为了连任，他会毫无疑问地说，“我们将能够创造新的奇迹，震惊全世界”。任何人、任何势力、任何国家，想要阻断中国发展进程，既不可能，也不明智。

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