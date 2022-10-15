中共20大北京出现最新风景：大桥看桥员

中国/20大/四通桥/横幅

从每年1次的“两会”，到5年、10年1次的党代会及阅兵，沿街满布的警察、保安及志愿者总是北京典型的风景，这次中共20大也不例外。而“四通桥事件”后，全城的神经绷得更紧。已经被众多北京人亲眼所见的“看桥员”，就是“四通桥事件”的产物，更被北京人戏称为北京“最新的一道风景线”、“风景这里独好”，以及“20大独有的风景线”。

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北京市四通桥13日发生民众挂布条抗议事件后，周边街道14日进入高度戒备状态，来往路人成为警察及黑色便衣盯梢的对象。据中央社署名邱国强今天自北京报道称，四通桥事件后看桥员成为中共20大及北京新风景线。

如今，北京市每座人行天桥上，“看桥员”小的设1个，大的设2个，有的甚至架上了防风的帆布哨亭；至于车行陆桥底下，“看桥员”则驻守在桥下，小的2个，大的多到4个。

有北京民众说，和“看桥员”比起来，如今箍著红袖章盯路人的大爷、大妈志愿者，满街的警察、协警和各种保安，乃至于武警，都不稀奇了，全被比了下去，20大“真是太奇妙了”。

除了“看桥员”，中国网络上还传出了北京一些地区新推出的安保措施。像是购买1公尺以上的布料，以及油漆，也要被纳入“实名制”，必须持身分证购买。消息一出，引起网友热议。有人直指，布料和油漆在北京，“如今和菜刀一样危险”。

在中国购买菜刀早已施行实名制。

不过，这个由网友反映的措施，目前还未能被完全证实。有北京网友反映，趁着床单该更换了，自己上午特地前往商场添购床单，并没有被要求实名登记，“床单也是布呀，超过2米（公尺）了吧”。

还有传言说，北京市内数个长途客运站往来外省市的长途客车，自14日及今天起陆续停开，何时恢复行驶有待通知。但这一措施是事先针对中共20大而执行的安保措施，还是因应“四通桥事件”新发布的措施，目前不得而知。

该报道称，不论买布、买油漆是否也要“实名制”，还是长途客运车是否停开，从“四通桥事件”发生后，北京市内的安保措施又往上提升了一层，则是事实。从长安街上、故宫及中南海周边行驶及停靠的警车明显增加，警察巡逻密度明显上升，就能看得出来。

有北京民众反映，这两天在地铁站里，警察会选择两线交会站的通道，或是人潮较多的出入口查验证件的密度和次数，比事件发生前明显增加。部分警察还会当场要求打开背包检查。

至于，警察及各式各样的协警、保安，以及左臂戴着红袖章的大爷大妈志愿者，在中共20大前的北京市里，一样都不缺，是固定的风景。只要到横贯北京的长安街上，以及天安门广场、前门、中南海、故宫周边，以及地铁、火车、高铁站走走，或是逛逛各大居民区外的人行道、胡同口、都能见到他们的踪影。而“四通桥事件”后，在北京街头和他们相遇的机会，更多。

据中央社说，尽管如此，大部分北京人却显得淡定。因为，身为被称为“帝都”的市民，对这种管制早已习惯。事实上，在“四通桥事件”发生前，管制就已开始，且不是传言。

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