中共20大最高层改组寻找什么？

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中国执政的共产党将在10月16日举行五年一度的全国代表大会时对领导层进行改组，外界普遍预计习近平将第三次连任总书记。

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那么中国共产党领导层改组寻找什么？据路透社报道称，这种打破先例的做法使得预测习近平下一届政治局常委的构成比以往更加困难，包括谁将在三月份退休时接替二号领导人李克强担任总理。

中共中央政治局常委会现在有七名成员，但这个数字并不是一成不变的，因为该党传统上实行“集体领导”，要求所有最重要的决定都经过内部投票。路透社预测需要注意的一些潜在情况和结果包括：

下一个总理

过去，新上任的总理通常不超过 67 岁，曾担任过副总理，并曾担任过多个省级经济体的党委书记。汪洋和胡春华都勾选了这些条件，而李强和丁雪祥等人的资历较弱，但被视为得到习近平的坚定信任。

许多分析人士表示，中国的经济困难可能会导致选择更有经验的经济人士。

情景1：汪洋当上总理。现年 67 岁的汪洋是政治咨询机构中国人民政治协商会议 (CPPCC) 主席。他在目前的PSC中排名第四，是候选人中资历最高的。一些分析人士说，一个不利于汪洋的因素是他被认为与团派有关联，这个曾经与李克强有关联的有影响力的团体在习近平的领导下失去了权力。

而其他人则认为，在过去五年中，在汪洋保持低调并显示忠诚，汪洋会赢得了习近平的信任。

汪洋的年龄将限制他连任。据共产党的观察人士说，这是对汪洋有利的一点，因为他在习近平眼中的威胁性较小，因为汪洋不太可能在权力位置上待得比习近平更长。

情景2：胡春华当上总理。

59岁的胡春华是四位副总理之一，也是从青年团中晋升的。虽然比汪洋年岁小，但他在国家层面以及西藏、内蒙古和广东省等地区的农业和扶贫等问题的管理方面积累了丰富的经验。胡春华比 69 岁的习近平年轻 10 岁，这是双向的：习近平可能对提拔一个政治跑道较长、可能比他更持久或威胁能颠覆他的人更持谨慎态度。另一方面，习近平可能喜欢他的年轻和顺从。

即使胡春华没有获得总理职位，他可能仍然会获得令人垂涎的中常委委员职位。

情景3：经验不足的习近平效忠者得到了点头。

如果习近平足够强大，那么一个可信赖的、没有直接相关经验的忠诚者可能会获得总理职位。比如现年 63 岁的李强是上海市委书记，也是习近平最信任的追随者之一，但他的记录被该上海2500 万居民实施为期两个月的新冠病毒严厉封锁而玷污了。

即使他没有成为总理，他仍然可以加入中常委PSC。

场景4：韩正打破年龄限制，成为总理。

作为目前在常委中的排名和唯一的副总理，韩正有总理级别的经验，但在4月份就年满68岁，因此将退休。一些分析人士认为，习近平可能会改变韩寒的年龄标准，他已经证明自己是支持并愿意在习近平面前扮演次要角色。

政治局和常务委员会

如果退休标准保持不变，而政治局常委仍为七名成员，党的最高权力机构政治局常委可能会获得三名新成员。

政治局 25 名成员中有一半以上可以更换。

情景：李克强成为人大委员长。

在 67 岁的李克强卸任总理后，他可以离开政界，或者按照 1998 年的先例，继续担任中国全国人民代表大会主席，这是中国的第三位。一些党内观察人士推测，在习近平领导下，李克强总理的权力已经减弱，其经济改革思路与习近平不同，李克强可能宁愿完全退休。

其他人则认为李克强不会离开，因为这可能会给人留下领导人之间不和的印象。

场景：中常委PSC全新：全部或没有。

权威人士不排除根本没有新人加入中常委PSC，当然这样的的可能性很低，否则这是习近平希望在第三个任期之后继续留任的强烈信号。

路透社说，另一个极端的情况是习近平用新面孔换掉所有现有的中常委 PSC，他们会更年轻、更顺从。

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