中共20大闭门会期至22日 法新社罕说中常委7人或9人未定

中国/20大

中国共产党（CPC）第二十次代表大会将于明天周日在北京开幕，据该党代大会发言人今天表示，大会将持续到10月22日。大会闭幕后的第二天，即10月23日，新的政治局常委，即包括党的总书记（目前是习近平）在内的七或九位最高权力级别的人物，应该会揭晓。

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据法新社今天报道称，中国共产党全国代表大会将于10月22日之前召开。共产党党代大会是中国政治生活中的一个重要的每五年事件，将更新中国的领导团队，今年并让习近平在共产党组织和国家的领导地位上再有一个新的任期。

大会闭幕后的第二天，即10月23日，新的政治局常委，即包括党的总书记（目前是习近平）在内的七或九位最高权力级别的人物，应该会揭晓。

总共约有2300名由各党派大会选出的代表，将于周日在北京人民大会堂举行开幕式后闭门开会。69岁的习近平将在讲话中回顾过去的五年，并发表未来五年的路线图。

这次大会是中国共产党自1921年成立以来的第20次大会，预计将对政治局常委会进行重大改组，政治局常委会是掌握中国实权的七人机构，拥有全部权力。

根据不成文的七上八下传统，目前执政的一些常委已经达到了他们应该退休的年龄。

第一次代表大会是在1921年，在上海法租界一所学校的教室里举行的，当时只有十几个人，当时是一个小型聚会。

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