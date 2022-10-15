习近平：中国个人崇拜回来了

中国/20大/个人崇拜

本台一项报道说，在中国，中国共产党第二十次代表大会于10月16日星期日在北京开幕，会议将指定新的共产党高层领导，并延长习近平作为共产党与国家领导人的任期。这是自毛泽东以来第一次，中国国家主席像伟大的舵手一样，从真正的个人崇拜中受益。

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就习近平与中国个人崇拜的回归，本台在北京的记者Stéphane Lagarde和RFI北京分部的Louise May报道称，截至20大召开前夕，中国官方已安排了16集节目加强宣传习近平。节目里中国民众有的说，"习叔叔，我们爱你！" 在国家电视台播出的这些图像，有习近平的生活，他的工作。民众说，在这里我们可以了解到中国国家主席的一切......!

通过官方媒体宣传，中国国家主席无处不在，近距离渗透到中国人的日常生活中。习近平像不仅出现在大城市的巨幅屏幕上和乡村的墙壁上。在西藏山区香格里拉古城墙上也有习近平画像。

在出版物书中也充满对习近平的宣传。近几个月来，出现了几十本专门介绍中国国家主席思想的书籍。中国很多研究习近平思想的专家，还有从小学到大学都教授习近平思想。2021年7月，在国家发展和改革委员会内设立了 "习近平经济思想 "研究中心，使中国境内关于中国国家主席思想的研究中心达到18个。电视节目中也宣传习近平的著作。在湖南省的一个频道播出 "学习习近平 "节目后，内蒙古的电视屏幕上也播出了 "立即学习习近平 "节目。北京一家书店的收银员说："我们有学者来买这些书。许多人也在为他们的学习寻找这些书。我们也有很多工作单位来订书。

在每个 "工作单位"，特别是在国有公司，管理人员被邀请沉浸在习近平的著作中，而其他人则直接在手机applisi上学习习近平的著作。习近平被反复介绍为使许多地区摆脱贫困的恩人，他的 "主席理念与办法 "几乎是奇迹般的。在宁夏自治区，习近平鼓励在沙漠中种植葡萄。而位于东部浙江省的黄渡村据说 "由于听了习近平的话"，通过种植茶叶就致富了。据一些国外的报道说，在中国北部河北省的张北，习近平建议农民改变他们所种植的马铃薯的类型。

中国有审查制度，这迫使任何反对者在处理与中国有关的问题时都必须小心谨慎。一位人权律师说，有些人不再敢提他的名字。"我真的不敢谈这个问题。如果我用他的名字给别人发信息，国家安全局会立即知道。如果你使用一个昵称，一个间接的形象，他们也会知道，他们并可以把你送到拘留所。这些甚至比皇帝们更严厉。基本上，几乎没有人有能力与习近平对抗。"

五年来，中国国家主席加强了他在机构中的权力。审查人员小心翼翼地擦除任何可能损害习近平公众形象的东西，例如本周在北京的一座桥上悬挂了敌视习近平的横幅和口号。甚至使用绰号也受到监控："我从未见过一个中国领导人在互联网上有这么多绰号！" 中国前主席江泽民也有一些绰号，但没有那么多。所以有一些绰号比如："猪头"、"包子"，等等都被禁用。但如果你不幸在微信或其他中国网络上发布或交换提及这些绰号昵称，你就会被视为犯罪。"

亵渎罪的罪控，那些反对国家主席的人要当心了! 在习近平的中国，超过150万名党的官员和领导人在一场大规模的反腐运动中均被打倒。

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