《死亡笔记》遭封杀

二十大前日本电影《死亡笔记》突遭封杀

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Death Note est un film réalisé par Adam Wingard avec Nat Wolff, Margaret Qualley
Death Note est un film réalisé par Adam Wingard avec Nat Wolff, Margaret Qualley © Wikimedia
作者： 法广
4 分钟

中共二十大登场前夕，当局加大力度收紧对舆论的管控。近日，有网友发现，日本悬疑少年漫画影片《死亡笔记》已遭封杀。

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据看传媒新闻网报导，中国影视平台“豆瓣网”日前清空了《死亡笔记》上所有的电影条目。搜索《死亡笔记》时，网页显示“根据相关法律法规和政策，搜索结果未予显示。请尝试其它查询词。”

《死亡笔记》是由大场鸫原作，小畑健作画的日本悬疑少年漫画。这部漫画在全球广受欢迎，相当火爆。目前已被改编成五部真人电影、一部动画电视剧和一套视频游戏。其内容讲述的是天才高中生“夜神月”，无意中捡到了一个笔记本，他发现只要自己把一个人的名字写在笔记本上，那个人就会立刻死去。他试图以笔记本杀死罪犯来创造没有犯罪者、只有善良人存在的新世界。不过，这名高中生制造的一系列神秘死亡事件，引起了一名侦探的注意，他开始追踪凶手，并试图解开事情的真相。

这一次《死亡笔记》遭封杀，是很多人没有预料到的，因此网友们议论纷纷，猜测其被封杀的原因。

有人分析说，或许与电影中讲述的“杀尽恶人”有关，现在社会越来越乱，加上近几年当局借口疫情随意摆弄民众，越来越多的人对罪魁祸首深恶痛绝，《死亡笔记》似乎给民众一个发泄的想像空间，他们也希望自己有一本《死亡笔记》，以便写下某些领导人的名字。对于民众的心理，官方亦十分清楚，所以才将其封禁。

有中国网民表示：“豆瓣怎么知道我每天在我心中的死亡笔记上写他的名字啊？”、“如果我有死亡笔记，第一个就写上您的名字。”

还有网民嘲讽说，“死亡笔记被禁了这件事真的太好笑了，简直就是在作品外完成了死亡笔记的一部分，好讽刺。”

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