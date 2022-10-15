台媒料中共20大政治局大换血 天子近臣入局

中国/20大

中国共产党第20次全国代表大会将在10月16日于北京召开，会期约一周，若无意外，今年69岁的习近平，将打破先前江泽民及胡锦涛做满2届总书记卸任的传统，展开第3任期。而20大结束后，新一届中央委员会将举行第一次全体会议，届时将从中央委员会中选出25名政治局委员，其中7名常委。中央政治局半数委员将轮替，其中新疆书记马兴瑞已获入局门票，深受习近平倚重的发改委主任何立峰及中宣部副部长李书磊也是更上层楼人选。

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据中央社署名唐佩君今天报道称，中共20大倒数计时，而20大结束后，新一届中央委员会将举行第一次全体会议，届时将从中央委员会中选出25名政治局委员，其中7名常委。中共政治局半数轮替。

中央政治局7常委机制原旨被设计为集体领导，常委往往兼任国家主席、总理、人大常委会委员长、政协主席等重要职务，因此谁“入常”代表着高层权力的激烈角力结果，而这个过程极其神秘，通常在党代会结束，“入常”的领导人站成一排亮相时，外界才能得知7常委的变动结局。

而政治局委员中同样也在不透明的情况下产生，无论是“入常”还是“入局”，除派系斗争与领导人的亲疏关系外，年龄也是一道关卡。

2002年中共16大出现“七上八下” 不成文规则后，迄今运作约20年，每逢党代会召开之年，中共高官们的年龄就会被拿出来一一放大检视，通常届满68岁者离任，67岁则仍可留任。

如果20大继续依循“七上八下”限制，除习近平之外的6常委之中，今年72岁的全国人大常委会栗战书、68岁的国务院副总理韩正都将年龄触线离开。

而67岁的总理李克强虽然还在安全年龄之内，但他已连任2届总理，依规定也得离任，至于李克强是退休或保留常委但转任其他职位尚待观察。

“七上八下”的限制若套用在政治局、且维持现行25人编制下，那7常委之外的18名委员之中，包括国务院副总理刘鹤、中央外事委办公室主任杨洁篪等9人届满68岁，换言之，有一半的委员将离开，权力如何重整备受关注。

政治局的委员分配包括党务、人大、国务院、军队、政协、地方等系统人员。若以19大政治局委员分配分析，除习近平外，党务系统计6人即书记处常务书记、中纪委书记、中办主任、中宣部长、中组部长、中央政法委书记；国务院正副总理5人，地方书记6人，全国人大正副委员长2人，军委副主席2人，全国政协主席1人。

剩下2名，19大是中纪委副书记兼国家监委主任，以及中央外事办主任入局。过往则有国家副主席、全国政协副主席、中央政策研究室主任等备选。

至于在地方诸侯的6人中，包括北京、天津、重庆、上海、广东及新疆维吾尔自治区的党委书记。

中央社说，中共总书记习近平将在20大展开第3任期，其个人意志将展现在政治局人事，其中发改委主任何立峰因与习长年都在福建工作，被视为天子近臣，预料将入局接替刘鹤成为中国新经济沙皇。虽然何今年也已经67岁，但他除有经济学博士学位，更重要的是与习关系渊源流长，最早可以追溯到80年代，当时他们同在福建省任官。

何立峰被视为习近平的天子近臣，不过若他取代刘鹤，外界认为他的观点一切都以习近平为尊，依照中共官僚的行事作风，中国的经济政策恐会更保守。

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