四通桥人身份被曝光  法国汉学家白夏对此表示钦佩与悲哀

中国/人权

10月13日北京市海淀区北三环西路四通桥一处高架上惊现抗议标语，呼吁罢课罢工罢免独裁国贼习近平”。多家网站披露拉横幅者个人消息，此人据介绍是研究电磁力的物理学者，也是企业家。

广告 继续浏览后续

根据海外“改变中国”网站的介绍：该男子名叫彭立发，网名为彭载舟，他似乎拥有两个推特账户@Lifa_petter和@peng_phy。他在前两天发布了类似的信息，呼吁在中共二十大前学生和工人罢工，军队起义，以及司机在10月16日按喇叭，目前这些推文现在已经被删除。

彭立发学过物理学，2021年，他在中共国家航空航天出版物《科技创新导报》上发表了一篇关于电磁力的论文，他在推特上发表了这篇论文。他的论文可以在线查阅，（researchgate.net）上，他有一个标签，上面写着 "中华人民共和国普选委员会"。

他也是一家名为北京甜瓜网络科技有限公司的合伙人。(北京甜瓜网络科技有限公司）的合伙人，该公司销售丙烯酸产品。

今年早些时候，他在推特上发布了北京的春天、他献血的照片，以及最近一张似乎是一家人在北京北部白河大峡谷漂流的照片。

不过，上述消息还有待于进一步核实，四通桥上拉横幅的男子引发海内外舆论的高度关注，中国网络各平台迅速将“四通桥”、“桥”、“勇敢的人”、“勇士”等词列为敏感词。很多网友因转发相关信息而被永久删号。

海外华人正在发动大规模的网络以及现场示威活动，海外多个大学的校园出现了相应四通桥义士的标语，昨天周五一辆悬挂着要求习近平下台的车辆穿越巴黎大小街区，并且途径中国驻法使馆。

法国汉学家白夏对四通桥抗议事件表示敬佩与悲哀，他说：首先说明中国还是有希望的，还有人胆敢在北京召开二十大如此紧张的政治气氛下拉横幅抗议，当然是十分令人敬佩，他在明知不可能激发巨大的抗议浪潮的背景下孤身站出来抗议更加难得，不过，这也说明了在中国表达不同意见的渠道已经完全被堵死，民间以及网络都没有表达不同意见的渠道，公民只能以一死相拼至少失去自由的方式站出来表达，所以，这十分令人敬佩也令人悲哀。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅