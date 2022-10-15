孟晚舟案新曝料：获释全靠习近平亲自跟拜登要人？

中国/20大/孟晚舟

中共于16日召开20大，配合领导人习近平力拼3延任，各方纷纷吹捧造神，中国外交部副部长谢锋则是借由官媒频道，披露华为财务长孟晚舟获释的秘辛，并归功于习近平要美国总统拜登放人。

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中共20大前大内宣称孟晚舟获释归功习要拜登放人。据中央社今天报道称，香港大公文汇全媒体综合央视新闻等媒体14日晚间透露，中共中央组织部和中央广播电视总台联合制作系列党课节目“党课开讲啦”，13日起于央视播出。首期党课主讲人是外交部党委委员、副部长谢锋。他以“学习贯彻习近平外交思想推进中国特色大国外交”为题，谈6个方面的感悟，其中在“外交为民”方面，谢锋提到孟晚舟获释。

首先，“无罪释放孟晚舟”写入了中方给美方的清单。2021年7月，谢锋与美国国务院副国务卿雪蔓（Wendy Sherman）在天津会谈，当时中方向美方提两份清单，分别是要求美方纠正对中国的错误政策和言行，以及中方关切的重点个案，都与孟晚舟有关。

其次，关键时刻，中方领导人再做工作。据谢锋透露，去年加拿大法院即将宣判孟晚舟案前，“中共总书记（习近平）再次就孟晚舟事件做美国总统拜登工作，要求妥善解决”。最终，孟晚舟以不认罪、不罚款而获释。谢锋并引述网友对此事件的评论指出：“孟晚舟是因为中国的崛起而被拘押，也恰恰是因为中国的崛起而获释。”

据中央社说，但据美国司法部指控，孟晚舟被捕因她隐瞒华为香港子公司星通（Skycom）与伊朗的业务往来，违反美国制裁伊朗的规定。美方称这一行为还涉嫌诈欺汇丰银行，让后者承受违反制裁的风险。而孟晚舟获释不久，在中国遭关押近千日的加拿大前外交人员康明凯（Michael Kovrig）、商人史佩弗（Michael Spavor）也被释放，使得中国先前宣称非利用两人进行“人质外交”的说法不攻自破。

此外，谢锋另于本集节目中回顾中国从乌克兰撤侨并指出，使馆外交官全程护送、交涉，与撤离同胞不离不弃、生死相依，用自己身体为同胞打开一条生命通道，5200多名同胞终于安全撤离到乌克兰周边国家。但根据“日经亚洲”（Nikkei Asia）今年3月1日也就是俄乌开战之初的报导，战前美国曾频频示警俄国必将挥军，但中国没把这情报当一回事。2月25日战事爆发的隔天，中国才宣布撤侨班机的计划，从中国仓皇撤离旅乌侨民可知，根本事先没沙盘推演如何撤侨。

中央社说，甚至俄罗斯入侵乌克兰后，多地炮声大作，滞留当地的中国留学生陷入恐慌直呼很害怕。他们多表不知所措，只能等候使馆通知。许多人不敢待在家，躲入防空洞，甚至一度传出大使范先荣跑了人不在基辅。当时中国网友纷纷在社群媒体发文并质疑，中国政府是否情报不准确以至于事前未能主动安排撤侨；若对开战情报准确却不说，则有失职之嫌。

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