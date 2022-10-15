尽管有批评 习近平在中共党代会召开之际地位强势

中国/20大/习近平

在10月16日星期日开幕的中国共产党第二十次代表大会结束时，习近平预计将再任一任中国领导人，这是中共前所未有的第三个任期。这表明在反腐运动的帮助下，习近平的个人权力已经扩大，他的政治对手无一幸免。

广告 继续浏览后续

据本台报道称，中国共产党（CCP）领导人预计将在10月16日（星期日）开始的第二十次大会上再次当选，这是前所未有的一位领导人第三任执掌该党。这是一个在反腐运动的帮助下巩固个人权力的标志。

许多观察家认为，习近平是自中华人民共和国创始人毛泽东以来最强大的中国领导人。随着习近平第三次担任党和国家领导人，他将进一步加强这一趋势，去年他已经像之前的 "伟大舵手 "一样，将自己的思想纳入党章与宪法，从而打下基础。

然而，在9月，推特上流传着可能发生军事政变的谣言。最多持续了几个小时的混乱发生时，中国国家主席明显地消失匿踪。官方解释说，消失是因为实际上是每个人回到中国后必须遵守的十天隔离期，习近平也是。

9月中旬，在中国土地上爆发冠状病毒疫情的两年多时间里，这位共产党领导人首次踏出国门，对中亚进行访问。这是第一次，这也是一个惊喜，在中共第二十次代表大会召开前的几个星期，显示他对国家的权力有实际控制。而且这也表明习近平对自己的权力有信心，尽管过去几周来批评声不断。

当世界其他地方通过与新冠病毒共存而恢复正常生活时，中国仍然生活在封闭的真空中，并对每一次新的新冠疫情爆发病例作出快速反应。这些限制引起了因任意禁锢和剥夺自由而感到沮丧的民众的恼怒和不满。但是，印有习近平印章的神圣政策--"清零，在中国仍然是一种常态。据亚洲协会政策研究所克里斯托弗-K说，"人们从根本上反对清零，特别是在上海遭封锁之后。但与这一政策相关的措施仍在迅速实施。习近平成功地编纂了党的思想。现在批评官方这类决定是非常危险的，因为这不仅是在批评习近平，也是在批评共产党的路线。"

然而，批评是真实的。有时批评来自政府的最高层，就像未来的前总理李克强，对 "清零 "政策的延续持怀疑态度，李克强在去年8月曾呼吁中国经济复苏。这位将在大会结束后退休的共产党领导人曾在象征性城市深圳竖立的邓小平雕像脚下为 "延长改革和开放 "进行宣传。这位小个子舵手选择了当时的一个小渔村作为中国改革开放的实验室，而1970年代末采取的经济开放措施使北京成为世界第二大经济体。

正如每当批评讨论习近平的权力时的情况一样，中国国家主席就拿出了他永恒的反腐武器，他在2012年上台时大张旗鼓地发起了反腐运动。批评称是一场规模空前的清洗，特别是针对中国领导人的政治对手。总共约有150万名各色各样的政治家官员将受到这个反腐运动的影响。据Neican通讯的作者、汉学家Adam Ni说，"我们将不会看到越来越多的高层领导人倒下，因为中国国家主席已经巩固了他的权力。"

然而，在中国独裁单一党的第20届大会召开前几周，两名前最高领导人被认定犯有腐败罪。最重要的是，他们被指责为不忠于习近平，这在当代中国是一种亵渎的严重罪行。据中国国家媒体报道，前公安部副部长孙立军被指控建立反对习近平的 "小集团"，缺乏 "真正的信仰或理想"，"怀有张狂的政治野心"，"对党造成极端危险"。

而对于傅政华来说，他的堕落更令人印象深刻，因为他是这场反腐斗争的关键人物之一。这位前司法部长和中国公安部长被指控是一个对党不忠的 "政治团伙 "的成员。这位前共产党政权的后起之秀和官方宣传的宠儿，曾积极参与扳倒前中共常委周永康（绰号 "公安沙皇"）的事件。公安是受习近平整肃运动影响最大的部门之一。2020年，习近平说，执法人员、检察官和法官应该是 "绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠"。傅政华是第四位落入全能的中央纪委反腐网中的前安全官员。"中纪委享有巨大权力，包括迫使任何反对派闭嘴。

如果人们对这位北京强人对党的控制有任何怀疑的话，习近平利用他首次公开露面的机会，发出了一个强有力的信息。9月从中亚之行归来，习近平参观了一个名为 "在新时代前进 "的展览，该展览向他自己统治下的国家成就致敬。习近平率领中国所有高层一起露面。澳大利亚国立大学中国政治问题专家音译为宋文帝说："中共常委会所有成员的公开出席，证明了围绕习近平的共识，习近平得到了常委会的认可。这对所有判断中国领导人权力脆弱的观察家来说是一个反驳的信号。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅