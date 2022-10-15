德国总理朔尔茨将访问中国

中德关系

中共二十大即将召开之际，德国对华路线也备受关注。德国经济部要求减少对华依赖的计划遭到反对和搁置。德国总理朔尔茨11月初将访问中国。

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据路透社报道，由绿党领导的德国联邦经济部要求减少对华依赖的动议遭到经济界反对。经济界捍卫他们在中国的投资，并建议不要切断与中国的联系。政府新政策因此暂时被搁置。德国经济部的计划是收紧政府对在海外投资的德国公司的担保规则。当经济部与德国公司就此举行会谈时，经济界一片哗然，纷纷反对。

据说，化工巨头巴斯夫，工业集团西门子和德意志银行的首席执行官都出席了会议。他们没有向路透社发表评论。中型企业联合会主席Markus Jaeger表示，“如果取消国家出口促进，我估计，我们50-70%的成员可能不再有进入市场的勇气。”该联合会代表超过90万家中小企业的利益。Jaeger认为,“按照经济部的意愿或试图来中断德国经济在中国的业务，是错误的做法。”

德国企业在中国投资方面处于领先地位，欧洲1/3的中国投资来自德国公司。梅赛德斯奔驰发言人托比亚斯贾斯特表示：“将中国和欧洲完全分割开来是不可能的。”这家德国汽车生产商在中国的汽车销量是在美国的三倍左右，其两个最大股东均是来自中国的企业。

德国执政党绿党和自民党均要求对中国采取强硬政策，但执政党社民党不愿意和美国一样，同中国展开冷战。据德新社报道，社民党籍总理朔尔茨本月11日在柏林表示，“与中国脱钩是一条错误的道路。”需要的是充满智慧的政治与经济的多样化。他说，“我想强调，我们会继续与中国进行贸易。” 中国对朔尔茨反对经济与中国脱钩的声明表示欢迎。中国外交部发言人12日表示，中国支持全球化和抵制脱钩。

多份媒体报道说，朔尔茨将于11月4日访问中国。《法兰克福汇报》表示，虽然还没有得到官方证实，但朔尔茨计划11月初访问中国的消息已在流传。他将是新冠疫情以来首位访问中国的七国集团国家领导人，而且会携德国经济代表团访问中国。朔尔茨访华将不仅是对欧洲发出信号，也是对要求对华强硬的联盟伙伴绿党发出一个敦促信号，敦促绿党不要对中国持过份批评态度

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