法媒“妄议”？列习近平7宗错

法国/媒体/20大/习近平

中国共产党第20次全国代表大会将于16日召开，预计中国国家主席习近平将迈入历史性的第3任期。法媒“快讯”周刊（L’Express）从11到14日登刊7篇系列报导，分析习近平在位10年犯下的7大错误，其中第6大错误便是对台政策。

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据中央社署名曾婷瑄报道称，法媒分析习近平7大错误，对台策略适得其反。

该报道称，中共召开20大前夕，法媒分析习近平上任后的7大政策错误，横跨内政与外交，其一即为台海政策。“快讯”周刊指出，北京对台策略带来反效果，让台湾与周边国家更加警戒与团结。系列第6篇报导以中国对台政策为主轴，说明为何中国策略可能适得其反。文章指出，面对中国各种军事威胁，让全球开始担心比俄乌战争后果更严重的大战恐怕一触即发。因此不仅台湾，连周边国家，都开始强化自身军备以及与美国的同盟关系。

法国智库蒙田研究所（Institut Montaigne）亚洲计划主任杜懋之（Mathieu Duchâtel）向“快讯”分析，中国过去希望用闪电战的方式在3天内夺取台湾；突然间俄罗斯在乌克兰遭遇的挫败显示这样的行动有可能失败，让中国计划可行性大打折扣，“也让台湾人了解到若他们愿意尽力对抗，就越有可能获得美国支持”。

报道指出，由于台湾意识不断增强，中国在台湾周边进行的军事压力很可能只会带来反效果。乔治城大学（Georgetown University）国际关系教授凯强（Charles Kupchan）表示，“习近平走过头了，他使邻国纷纷强化与美国的同盟，以及他们自身的国防系统，包括日本、台湾。若中国继续下去，就可能会发现自己面对一个庞大联盟，涵括澳大利亚、印度和欧洲”。

系列报道指出的中国另外6大错误分别为：“新冠病毒清零政策的可怕执念”、“以债务带动的经济：习近平的失败赌局”、“被控制的科技”、“让西方团结的攻击性外交”、“不断恶化的国家形象”，以及“习近平的双面环保论述”。

据中央社引述法媒说，习近平的第一大错误，在于新冠病毒疫情爆发3年后，中国是还采取极端政策的大国；全球早已与病毒共存，唯有中国对人民的封控只增不减，同时也付出沉重的经济代价。

第二大错误中，文章举中国恒大、花样年、龙光等集团为例，表示许多大型企业都在近年内成为债务炸弹，造成房市动荡，“烂尾楼”随处可见。法媒写道：“中国成长陷入过去几十年来新低，贫富差距则达新高。”蒙田研究所顾问高德蒙（François Godement）更指出，“若将中国国企、地方政府等债务累积起来，很可能已高达国内生产毛额的300%，非常可观”。

至于“被控制的科技”，则是习近平对高科技企业及其高层祭出50多项限令，带来大幅冲击，四巨头阿里巴巴、百度、腾讯、小米（BATX）市值缩水45%；换言之，就连科技的发展与获利，也要跟着奠基于中国霸权与保护主义的“科技民族主义”策略走。

第4大错误，就是国际知名的战狼外交。多次在外交上的反西方论述，加上在国外重要基础建设的大举投资，让美国和欧洲越发不信任中国，从此将其视为“体制竞争对手”。

该报道称，接下来则是自习近平上任以来，中国形象便一去不复返，尤其是在已开发国家，其原因包括维吾尔与香港人权劣迹斑斑、中国外交人员的挑衅言辞、清零政策、对台威胁、亲俄立场等，皆让美、日、韩、法等国的对中负面印象达新高。最后，则是环保政策的言行不一，尽管加速再生能源与核能，中国目前仍是依赖化石燃料的主要国家，以较低价格取得经济发展所需能源。

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