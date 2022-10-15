法新社：经济下滑中习近平明启第三任期

中国/20大

法新社采访12位专家预测，世界第二大经济体的国内生产总值（GDP）在7月至9月期间增长为2.5%。而在前一个季度，增长已经崩溃到同比仅+0.4%，这是自2020年以来最糟糕的经济增长表现，此前第一季度为4.8%。此时中国经济增速放缓之际，习近平走向第三任期。

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据法新社今天发自北京报道，中国共产党周二表示，受疫情限制和房地产危机的影响，中国经济将报告自2020年以来最弱的季度增长数据之一。第三季度的官方数据将与一系列经济指标一起公布，此时，中共党代会预计将授予习近平前所未有的第三个党的领导任期，预计习近平作为中国国家领导人的任期也将同步获得第三任期。

此前，许多经济学家现在认为，中国将努力实现其今年的增长目标（"5.5%左右"）。但是国际货币基金组织已经再次降低了对中国今年（3.2%）和明年（4.4%）的GDP预测。

法新社采访的分析师一致认为，2022年的平均增长率为3%，与2021年的8.1%相差甚远：这将是四十年来的最低增长率，不包括新冠肺炎病毒爆发时期。

据ACY证券的分析师Clifford Bennett告诉法新社，政治上的挑战是接受经济下滑现状，中国经济增长数字在未来十年将持久地保持在5%以下。

与其他主要经济体相比，中国继续采用严格的卫生清零战略，对检测结果呈阳性的人进行检疫，有针对性地进行禁闭，并对进入公共场所进行强制性PCR检测。这一制度经常导致企业和工厂被突然关闭，影响经济活动和旅行，并对家庭消费造成沉重压力。

据野村银行的经济学家Ting Lu警告说，尽管它对经济显示有影响，但当局并没有放松清零的迹象，相反，他指出政策在变硬。官方媒体本周一直在敲打着任何在短期内恢复正常的希望。

最近几天，疫情反弹引发了人们对恢复限制的担忧，特别是在上海，这个经济和金融中心在今年春季已经被封闭限制了两个月。

与此同时，中国正在经历一场前所未有的房地产危机，而房地产一直以来都是中国增长的引擎。这个行业与建筑业一起占该国GDP的四分之一以上，自北京在2020年采取减少债务的措施以来，房地产一直受到影响。

经过多年的惊人增长，现在许多城市的房地产销售都在下降，许多开发商都在为生存而挣扎，而一些房主则拒绝为未完工的房屋支付月供。

专门研究中国经济的公司Gavekal Dragonomics的分析师Thomas Gatley说，尽管如此，在对经济活动造成巨大打击的春季禁锢之后，"许多经济指标已经恢复得比较好"。在对电动清洁车辆的强劲需求的推动下，中国私家车的销售在9月保持强劲。8月份的出口同比也报告增长了7.1%，中国已经启动了基础设施投资以支持活动。

法新社引述巴黎政治学院的汉学家Jean-Louis Rocca说，中国经济正面临着更根本的转型问题。在经历了几十年由投资和出口推动的增长之后，中国不再希望继续保持'世界工场'的地位，而是渴望成为一个以高科技和消费为重点、具有较高附加值的 "现代经济体"。

这位研究人员向法新社解释说，但问题是这种新经济仍然难以取代旧经济，而且最重要的是没有创造许多就业机会。

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