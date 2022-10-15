美国财长指责中国阻碍对非洲国家减免债务

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美国财长耶伦周五在国际货币基金组织新闻发布会上表示，发展中国家面临严重生活成本危机，呼吁全球最大债权国中国参加谈判，加大对非洲等国减免债务力度。

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美国财政部长耶伦周五指责中国这个全球最大债权国，阻碍了国际社会对最贫穷国家减轻债务的努力，特别非洲一些极端贫穷国家急需帮助。

美国财长耶伦在位于华盛顿的国际货币基金组织新闻发布会上表示，我们进行了许多讨论，试图让中国回到谈判桌前，以便更有效的解决贫穷国家的债务问题，但是中国没有积极参加，特别是在发展中国家出现严重的生活成本危机时，大型债权国需要兑现减免债务的承诺。

国际货币基金组织和世界银行近期不断呼吁中国，通过二十国集团建立的共同谈判框架，参与穷国和发展中国家的债务重组讨论。

二十国集团财长，七国集团财长与央行行长本周四起在华盛顿举行会议，讨论新兴国家债务膨胀以及低收入国家面临的粮食困难等问题。

受到新冠疫情影响，导致许多国家更多借债，随后发生俄乌战争，让非洲等低收入国家出现日益严重的粮食危机，其中如赞比亚，乍得，埃塞俄比亚等16个国家情况最糟糕，发生债务危机风险很高。

国际货币基金组织估计，中国官方的贷款在5000 亿美元至 1 万亿美元之间，主要集中在低收入和中等收入国家 。

今年8月中国免除了对一些非洲国家约0.3%的贷款，主要涉及已经有20年违约债务，也是一笔收不回来的贷款。

国际货币基金组织数据显示，世界上五分之三的发展中国家现在在偿还贷款方面遇到了相当大的困难，或者已经拖欠债务。

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