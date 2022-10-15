2中国人在刚果民遭劫杀 多名军人涉案被判死刑

中国/刚果民/中国人遭劫杀案

包括两名来自刚果民主共和国（DRC）的陆军上校在内的6人，14日在刚果民东北部城镇布尼亚因被指控谋杀两名在采矿业工作的中国国民而被判处死刑。受害中国人据信身揣美元现金与金条被盯梢。法新社说，在刚果民主共和国，死刑经常被宣判，但有系统地递减为终身监禁。

广告 继续浏览后续

据法新社报道称，两名中国人在刚果民主共和国被杀案，多名军人被判处死刑。另外四名被告，也是被要求判处死刑的军人，被伊图里军事法庭判处十年监禁。另一名军人因缺乏证据被宣告无罪。

据伊图里省的军事行动发言人朱尔斯-恩贡戈（Jules Ngongo）中尉告诉法新社："这应该是对武装部队中害群之马的震慑，伊图里是一个黄金丰富的省份，经常受到武装团体暴力的打劫。军方说，"我们希望看到正义得到伸张。"

据该省的民间社会协调员迪厄多内-洛萨（Dieudonné Lossa）说："我们希望看到司法系统也能追捕那些不应该在这种劫匪案中失踪的将军。"他说，“罪犯中包括两名军官，这很可耻。”

据检方称，被判处死刑的两名上校组织和策划了对伊图里省伊鲁穆县的中国工人车队的袭击，目的是偷窃受害者携带的四根金条和6000美元。事件发生于3月17日，从一个金矿区返回的车队在恩德雷米村遭到袭击。两名中国公民被杀，车队当地人司机受伤。

被判处死刑的人，包括一名平民，被认定犯有犯罪阴谋、"为盗窃提供便利的谋杀 "和 "违反命令"。

据法院在裁决中还说，所有罪犯必须共同向受害者家属支付5万美元的赔偿金，并归还被抢盗的金银财宝。

遭判刑的军人的辩护律师让-玛丽-维纳尼-巴希格说：“我们已经建议我们的客户进行上诉，我们已经在努力争取为他们减刑。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅