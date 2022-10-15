CNN：中共20大习近平迈向新任期 中国经济深陷泥淖

外媒看二十大

CNN报导，中国领导人习近平可望在16日开幕的中共20大连任领导职位，但在作为共产党统治正当性唯一基础的经济成长遭遇阻碍的此时，他必须放松管制以再次推动市场化改革，才能解决问题。

广告 继续浏览后续

美国有线电视新闻网（CNN）指出，中国经济自国家主席习近平2012年掌权后，即以每年平均6.7%的幅度快速成长，成为有史以来持续扩张速度最快的主要经济体之一。根据世界银行，中国2021年GDP将近18兆美元，占全球经济规模18.4%。

至于中国科技快速进步，也到了对美国及其盟邦构成战略威胁的程度，从5G通讯到人工智慧，中国企业不断取代美国竞争对手的长期领导地位。

直到不久前还有些经济学家预言，中国在2030年前将超越美国，成为世界第一大经济体。然而如今，这种希望似乎降低许多。在习近平准备未来10年继续领导中国的现在，经济挑战日益严重，包括中产阶级的不满，如果他不能使经济重上轨道，中国创新速度和生产率都将趋缓，而社会不满情绪也将与日俱增。

尽管习近平是中国和中共历来权力最大的领导人之一，但一些专家指出，他对中国惊人的进步并无功劳可言。义大利博科尼大学（Bocconi University）专研中国经济的欧柏（Sonja Opper）教授指出：“习近平的领导与中国经济崛起无关。”

她说：“先前领导人催生了创业活动并推进私营经济快速发展，使得习近平可以坐享其成。”

但到了近年，习近平的政策为中国制造出十分棘手的问题。他自2020年底全面打压私营产业，并坚持防疫清零政策，对经济和就业市场造成了重创。欧柏指出，习近平的领导可能破坏了部分成长动力。

身为中国科技业龙头的阿里巴巴和腾讯，过去两年来已有1兆美元以上的市值因此蒸发。中国科技业的成长已趋缓，成千上万员工下岗，导致青年失业率达空前新高。

房地产业也因此受创，占GDP比重高达30%的房市崩跌，罕见地促使中产阶级普遍产生与当局不同的主张。许多烂尾楼的屋主在愤怒之下拒缴房贷，使引爆全面金融风险的疑虑加深。

这还不是今年出现的唯一社会不满情绪，中国当局7月间以暴力驱散了因村镇银行冻结存款而发动和平抗议的数百名储户。这个问题不但威胁到大批储户的生计，也凸显出中国小规模银行的金融体质不断恶化。

分析师指出，中国金融体系的脆弱性是过去10年银行无限度放款以推动经济扩张所造成，如今必须改变这样的成长模式。

专家指出，习近平试图改变这个模式，但作法不对，恐怕会因为他加强国家管制而危及企业前途。他对于势力太过庞大的“混乱”私营企业加以打压，还有意藉此重新分配社会财富，以实现所谓“共同富裕”目标。

他希望建立“经济新常态”，也就是以消费和服务业扮演驱动经济的更重要角色，而非原本的投资和出口，但这些措施至今使中国经济陷入40年来最严重的危机之一。国际货币基金（IMF）近来将中国今年成长预测调降为3.2%，远低于去年成长率8.1%。

若要使中国恢复经济高速成长和创新，习近平可能必须再次推动市场化改革。美国亚利桑那州立大学（ASU）学者贾斯礼（Doug Guthrie）表示，如果他够聪明，他应该知道必须在他第3个领导任期内採行放鬆国家管制的自由化政策。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅