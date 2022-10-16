中共中央政治局缺少女性

中共二十大

中共二十大召开，今年72岁的孙春兰作为中共中央政治局唯一的女性代表会在二十大离任，目前不能确保会有另外女性接替她，显示中国女性在最高权力结构中缺乏代表。

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中共二十大召开，政治局委员，中共副总理孙春兰将依照中共“七上八下”的规定卸任，因为她现年72岁已经超过68岁退休年龄规定。自从孙春兰在18大入局，19大成为国务院副总理，也体现了中共提拔女性担任党内要职，她成为极为少数进入中共最高权力中心的女性。

为应对新冠疫情，习近平让孙春兰成为中央应对新冠疫情的代言人，两年多来她代表中央在中国各地推进“零疫情”政策。就如同在中共16大，吴仪进入中共政治局并出任国务院副总理开启政治局有女性委员，吴仪曾经在2003年负责应对萨斯疫情。

随着孙春兰在二十大之后的卸任，现年62岁的谌贻琴是当前唯一的女性中共省委书记，是位土生土长的贵州人，兼具女性与少数民族的优势，被外界看好成为进入中共中央政治局的热门人选。

法新社指出中国女性占人口总数的48.7%，但是自从1949年以来只有6名女性曾经进入过中共中央政治局。虽然在2020年到2021年有将近一半的新党员是女性，但是中国女性在最高权力中心缺少代表，这对中国社会和经济发展产生负面影响。

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