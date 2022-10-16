中共20大： 胡锦涛老矣江泽民无踪 唯习近平还年轻

中国/20大/习近平

中共20大今天登场了。舞台上，总书记习近平迈开大步，把又苍老许多的前总书记胡锦涛甩得老远，更苍老的江泽民则不见踪影。据中央社说，这副场景，巧妙地像极了习近平想在党内塑造的地位。

广告 继续浏览后续

中共20大，胡锦涛老矣江泽民不见踪影，习近平还年轻。据中央社说，在场外，中国网络上同一时间疯传着两个画面。一个是准备结婚的一对新人和亲友，在房间里站着看电视，萤幕上是习近平和党代表在20大开幕式起立唱国歌，新人和亲友都张嘴跟着唱；另一个则是微信上某小学的家长群，妈妈们纷纷上传小孩在电脑前收看20大开幕式的照片，贴给小孩子的老师看。

另一头，在北京市东城区及上海市闵行区，几天前各有一座大型商场出现新冠肺炎病毒确诊者足迹，导致5至6天内曾进出这2座商场，或是曾在商场周边停留的大批民众被“时空交会”，硬是被防疫单位在家隔离7天。其中，闵行区的足迹就导致逾2万人在20大开幕前一晚收到隔离通知，不少人大呼“层层加码一刀切”不负责。

这就是中国官媒及街头看板上满布的“喜迎20大”。这一刻，有人大步向前，有人在家隔离，看转播、唱国歌的有之，趁星期天睡大觉、逛商场的可能更多。

中央社说，在人民大会堂的万人厅里，昂首阔步的习近平自然是焦点；但后方已经需要旁人携扶的胡锦涛，萤光幕前应该收到了不少惊呼；而105岁的宋平，则是坐着轮椅进场的。

至于中共每次集会，大家最爱找寻的另一位前总书记江泽民，以及被公认为“大炮型”的前总理朱镕基，都缺席了，尽管两人都依例被选为中共20大主席团常委。

习近平的报告，自然是全场的焦点。和5年前在中共19大开幕式上，全文版报告读了3个多小时比起来，他今天宣读的报告是摘要版，全长还不到2小时。而同样和5年前比起来，习近平今天读报告时的停顿多了，喝水次数也多了，语调读起来也低沉了些。

不过，胡锦涛、江泽民当年在全国党代会读的报告也是摘要版。反而是习近平在19大选择挑战3个小时长的全文报告，成了特例。

据中央社，看完之后，大多数记者们的观感是，这是习近平塑造自我形象，贯彻个人意志的一份报告。字里行间，透着他赋予自己及全党的使命。怎么看，都不像是一份要卸任总书记的人会作的报告。该报道提问说，所以，还有人会认为，习近平没法3连任总书记吗？

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅