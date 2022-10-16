习近平称永远不会放弃对台湾使用武力的权利 台湾则回应不会放弃主权

中国/中共20大/台湾

中国国家主席，共产党总书记习近平周日在中共20大开幕式上表示，解决台湾问题由中国人民决定，中国永远不会放弃使用武力的权利，将争取和平解决台湾问题。台湾总统府则表示，台湾不会在主权问题上退让，在自由民主问题上不会妥协，台湾人民明确反对北京对台湾实行“一国两制”。

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据路透社今天报道称，中共总书记习近平在北京召开的中共二十大开幕致辞中表示，中国始终尊重、关心、造福台湾人民，致力于促进两岸经济文化交流。习近平说：“解决台湾问题是中国人自己的事，由中国人民决定。”

习近平还说，“我们坚持以最大的诚意和最大的努力争取和平统一的前景，但我们绝不承诺放弃使用武力，并保留采取一切必要措施的选择。”

习近平说，这个选项是针对外部势力和“极少数”台独支持者。习近平说，“祖国统一、民族复兴的历史车轮正在滚滚向前，祖国的完全统一一定要实现，一定要实现！”

对习近平的此番话，出席20大开幕式的代表唯一一次全体起立长时间鼓掌。

路透社说，但台湾总统府回应称，台湾官方名称的中华民国是一个主权独立的国家。“台湾的立场是坚定的：在国家主权上不让步，在民主自由上不妥协，在战场上交战绝对不是台海两岸的选择。”台湾官方强调说，“这是台湾人民的共识。” 台湾总统府表示，台湾国家安全团队正在密切关注中共20大会议的进展。

台湾总统蔡英文在上周一的国庆演说中表示，台湾和中国之间的战争不是一种选择，并重申她愿意与北京对话，尽管蔡英文承诺继续加强台湾的防御。

台湾总理苏贞昌周日对记者说，习近平应该关注自己的人民意见。苏贞昌指本周四，北京一座立交桥上出现罕见的政治抗议横幅时，苏贞昌说：“习近平应该注意北京四通桥上的焚火烟雾和抗议横幅，而不是总是想着用武力对付台湾。”

中国去年将苏贞昌定性为台独分裂分子，对苏贞昌实施制裁。

路透社说，中国拒绝与蔡英文对话，认为她是分裂分子。

北京为台湾提供了“一国两制”的自治模式，与香港的模式相同。但根据民意调查，台湾所有主流政党都拒绝了这一提议，而且几乎没有公众支持。

台湾表示，只有台湾人民才能决定自己的未来，北京的主张是无效的，因为中华人民共和国从未统治过台湾的任何部分。

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