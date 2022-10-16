习近平20大报告对台称不放弃武力 专家警告已从量变到质变

中国/20大/台湾

中共总书记习近平今天上午10时开始做简短版20大口头报告，在2小时宣读这份报告中，三部分提及台湾议题，分别是过去5年的回顾、过去10年的回顾，以及展望未来5年的工作，不承诺放弃使用武力。中央社引述台湾国立政治大学东亚研究所特聘教授王信贤今天分析，20大报告涉台部分主轴是“反独与反外部势力”。对北京而言，台湾问题已“量变发生质变”，镶嵌在美中战略竞争里。

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据中央社署名吕佳蓉今天报道，解读20大报告涉台部分，学者称已从量变到质变。台湾国立政治大学东亚研究所特聘教授王信贤接受中央社访问时指出，从整体报告来看，过去的“急港缓台”已发生变化，从北京角度而言，现在香港稳定，但台湾议题却悬著，从报告中可以看到顺序要发生改变。

王信贤指出，习近平在报告时三方面提及台湾议题的部分，皆提到了“反独与反外部势力”，这代表“反独与反外部势力”成为非常大的主轴，特别是美国众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）访台与“台湾政策法案”的事件，让北京认为真正解决台湾问题的关键已发生了量变到质变。

对比19大报告，“九二共识”数度被提起，但是这次20大报告仅提到一次，他分析，从北京角度来看，台湾问题已非单纯的两岸关系，如是单纯的两岸关系，北京提反独、促统、促融、“九二共识”即可；但现在的问题是，即便“最乐观”的台湾各政党都承认“九二共识”，问题都解决不了。

王信贤指出，对北京而言，台湾问题就是美中问题，再加上美国民主党与共和党对于以台湾作为遏制中国崛起的最重要筹码与手段，没有减缓还更加加大，台湾问题已镶嵌在美中战略的竞争当中。

王信贤特别提及中共20大报告中的“坚持全面依法治国，推进法治中国建设”、“推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定”的两部分，都隐含谈到了台湾问题。

最后，王信贤认为，报告最后谈及的是关键，也是习近平在宣读20大口头报告的涉台主要内容，当中有不承诺放弃使用武力，跟过去最不同的是强调“反独与反外部势力”两者的连结。

值得关注的是，他指出，在不承诺放弃使用武力方面，之后先提的是反外部势力，再来是台独，与前两部分的“反独与反外部势力”，顺序发生了改变，这也体现两岸关系发生质变，因此针对的部分也发生改变。美中之间台湾问题成为重中之重，中共越来越在意的程度是极高的。

据中央社，中共20大报告指不承诺放弃使用武力，台湾陆委会今表示，中共对台政策始终没有新的思维路线与正确判断，再度重申维持台海及区域的和平稳定，是两岸共同责任。

中共20大报告涉及台湾议题的内容有三部分，皆提到了“反独与反外部势力”；同时，也如外界预期的提及“新时代解决台湾问题的总体方略”。另外，也有“和平统一、一国两制”，一个中国原则和“九二共识”，强调心灵契合、不承诺放弃使用武力等。

台湾陆委会今天下午发布新闻稿，指出总统蔡英文在今年国庆演说已明确表达台湾的坚定立场，即维持台海及区域的和平稳定，是两岸共同责任，持续站稳“四个坚持”、强化“四大韧性”，坚定捍卫国家主权不退让、守护民主自由不妥协，而兵戎相见绝非两岸选项。台湾陆委会强调，这是台湾人民及国际社会的共识，更是当前中共当局必须面对的事实。

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