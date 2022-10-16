习近平20大涉及台湾问题 学者分析未来5年希望要结果

中国/20大/台湾

中共总书记习近平今天在人民大会堂宣读20大（中共第20次全国代表大会）报告，擘划未来5年的工作，涉及台湾议题。台湾淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳今天表示，未来5年内，北京不会完成“和平统一”与“武力统一”，但会希望在统一的问题上取得进展。

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中共第20次全国代表大会16日召开。中共总书记习近平20大上提及一中原则与九二共识。中央社署名吕佳蓉今天采访台湾淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳，称在涉及台湾议题方面，提到有3个部分值得注意。第一为20大报告不论是过去5年或是展望未来5年，都将坚决反对台独与反对外部势力当作重点，这也是北京采取非和平手段的依据与根源。他指出，2017年的19大没有提到外部势力的问题，2018年美中开始博弈，这也成为相比于以往最大的改变。

第二为，“新时代党解决台湾问题的总体方略”为对台政策的最高指导思想。张五岳指出，解决台湾问题相当大部分要与国家发展战略、民族伟大复兴相连结。新时代党解决台湾问题不是孤立的解决台湾问题。

第三个是“解决台湾问题，实现祖国和平统一”，成为中国共产党的历史任务，也成了民族伟大复兴的必然要求。

张五岳接着表示，依据报告内容与主客观情势，除非台湾碰触到北京无可回避的红线，否则能肯定地讲，未来5年北京不会完成所谓“和平统一”，因为现在连开始探讨民主协商、探索“两制台湾方案”都没有推动，“有什么方法可以和平统一？”

张五岳也说，如果没有北京无可回避的红线，“北京怎么可能会透过武力方式完成武力统一？”因武力统一得关注国际社会介入，以及是否会因为采取武力统一而影响了总体国家发展与民族复兴。

张五岳强调，北京在5年内没有要完成和平统一、也不可能采武力方式进行统一，但北京一定希望在统一问题上取得一定程度进展。

中央社说，至于现今的两岸关系重点，他认为，在民进党与中共没有互信基础与共识之下，重要的是两岸要怎么避免误判、防范意外、做好危机管控，避免擦枪走火，怎么避免双方人民误解的敌意加深，怎么因应疫情后两岸之间更多元的交流，这才是焦点的地方。

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