二十大：习近平轻扶胡锦涛入坐

开幕式

中共二十大10月16日登场，发表政治报告、讨论党章修改、选举新一届中央委员会委员及候补委员后，会再召开二十届一中全会，由新当选的中央委员选出新一届中共中央领导层。现场画面显示，中共总书记习近平搀扶前领导人胡锦涛在主席台就座，而江泽民意外消失。法新社记者还注意到，习近平此次宣读政治报告为1小时50分钟，比十九大的3个半小时大幅缩短。

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中共二十大开幕式上，2900多名代表，包括一些退休中共元老参加了会议，习近平在大会上作政治报告。

现场画面显示，中共现任七常委习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正，以及中共前领导人胡锦涛在主席台第一排就坐，而在十九大上被工作人员架入会场的江泽民，此次二十大没有现身，引发外界关注。中国首位执行出舱活动的女航天员王亚平和在平昌冬奥会男子短道速滑500米决赛中夺冠的中国滑冰运动员武大靖出席开幕式格外引人注目。

按中共惯例，中共元老们除非无法行动，否则爬也要爬去出席这样的大会。本次二十大开幕，105岁高龄的中共元老宋平在主席台露面，而96岁的江泽民却没有现身，不过，此前曾多次传出江泽民病危的传言。

另外，现场画面显示，习近平步入会场时，年近80岁的胡锦涛紧随其后。在胡就坐时，习近平弯下腰，伸出左手，搀扶他坐下，两人相邻而坐。

法新社记者采访广西女性代表何祥银 (音译 He Xiangyin )时，她对法国记者表示：习主席能为人民造福；可以改善人民的生活，我们大家都支持他。

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