《十字架报》：中国神话的模糊性

外媒看二十大

中共二十大于10月16日上午登场，多位中共元老出席会议。中共中央总书记、中国国家主席习近平在报告中提出了“以政治安全为根本、以经济安全为基础、以军事科技文化社会安全为保障......的新发展格局”。法国《十字架报》发表署名霍夫纳(Anne-Bénédicte Hoffner)题为“中国-神话的模糊性”社评文章，表示强大的执政机器如果被一种病毒侵入的时候，它会显现某种脆弱性。

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社评文章开始表示：有什么能比中共20大开幕式更能验证神话的力量呢？2300多名党代表齐聚人民大会堂；他们中有来自党政军机关、工农兵以及各界群众的代表；还有征服太空的女航天员和勇夺多项冠军的男子短道速滑队运动员；加之身着传统少数民族服装的代表，伟大、光荣、正确的中国共产党通过这些代表来展示一个伟大民族的形象。

《十字架报》写道：大步迈向第三个任期的习近平的基因和血脉来源于天安门广场展示的“宏伟”场面。法国媒体表示：这些神话似乎让我们都很放心，此种神话也反应了中国人对安全和权力形式的渴望。但当一个病毒侵入了执政机器的时候，它就会变得脆弱。

法国媒体说，当今中国领导人大肆吹嘘的“动态清零”战略正在显示其局限性：经济放缓、自由被扼杀... 《十字架报》表示：那些受过教育、对世界开放的年青人，他们深知其他地方的情况并不完全是中国国家电视台每天所描述的那样。

十字架报最后写道：当公民社会大声怒吼时，重新激活神话，呼吁“团结”以进一步增加国家的“国际影响力”或以“统一”这样的口号唤醒人们的激情似乎有着他的诱惑力。 但我们需要承认的是，如果这种诱惑力是空洞的，它就有一种脆弱性。

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