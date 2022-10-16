台媒：中共20大习近平定于一尊强力贯彻个人意志

中国/20大/习近平

中共总书记习近平今天在20大发表报告，以“过去10年的伟大变革”为自己10年的治绩作注解；并宣示包括“中国式现代化”在内的未来执政理念，可说是一篇贯彻个人意志的报告。台媒称习近平充分拔高了自己在中共党史上的地位，越过江胡直追毛邓。

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据中央社署名邱国强今天报道说，中共20大报告，习近平自我拔高功绩贯彻个人意志。习近平16日在20大发表报告，以过去10年的伟大变革为自己10年的治绩作注解，宣示包括“中国式现代化”在内的未来执政理念。

报告中，习近平首先充分肯定自己过去10年的治绩。像是防疫，就提到“坚持动态清零不动摇”，并声称“统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果”；对外则“发扬斗争精神，在斗争中维护国家尊严和核心利益”；经济方面则实现“历史性跃升”及“高质量发展，进入“创新型国家”。

同时，报告不但以“伟大变革”为习近平执政10年作注解，还加上了“在党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史上，具有里程碑意义”的形容词。相形之下，中共前2任总书记江泽民、胡锦涛在卸任前向党代会的报告，分别只提“基本经验”及“基本总结”。

因此，借由这份报告，习近平充分拔高了自己在中共党史上的地位，越过江胡直追毛邓。而对未来的规划与展望，报告则以14个领域作说明，而这些规划与展望，都是习近平这5至10年来陆续提出的理念，使通篇报告贯穿着习近平的个人意志。

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