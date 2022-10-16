德国电视二台：中国的新皇帝习近平

德国媒体

中共20大召开之日，德国媒体立即表示了关注。

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德国电视一台看到的是，习近平在开幕式上，警告了困难时期的到来。同时，他以军事行动威胁台湾。他追求的是一个现代化的社会主义中国。如果有人希望松动严格的清零防疫政策，习近平让这些人失望。就在世界尝试与病毒共存的同时，中国通过其清零战略，使其经济陷入增长危机。

德国电视二台称习近平是中国的新皇帝。习近平要的是再连任五年，还是要掌权到生命终结？他的目标是要成为自毛泽东以来最有权势的共产党领导人。习近平让共产党全部向他看齐。习近平的梦想是，到2049年即中华人民共和国诞生100周年时，让中国成为世界一号强国。他对军队的改革和加强军备是前所未有的。他的权力追求的中心是台湾。他已将统一中国列为他的个人奋斗目标。他对台湾的发言尤其受到人们关注，因为它不仅涉及到中国人，也涉及到我们所有人。

《南德意志报》认为，习近平不仅向台湾发出了威胁，也向美国发出了威胁。

《法兰克福汇报》对习近平的演讲的总结是：习近平警告了最糟情况出现的可能。他向台湾发出了威胁，并粉碎了疫情封锁将很快结束的希望。他没有提到俄国的侵略战争。为了提高中国的国际声望，中国打算进一步推进气候外交。他一再强调中国特色的道路，但宗教自由不包含在里面。在他的统治下。网络监控越来越广泛，公共领域进一步意识形态化。而习近平称，这是他统治时期取得的成就。

德国《商报》认为，习近平在未来几年内，应该能够继续巩固他的权力。当他的政治地位走向专制时，中国的经济基础正在瓦解。习近平无所不在的权力要求，对欧洲公司来说是一场灾难。

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