法新社描述20大开幕：习近平的节日 赞扬与掌声都给他

中国/20大

今天周日举行的中国共产党第二十次代表大会的开幕式，就像国家主席习近平的节日集会，他正在寻求第三任期，成为毛泽东以来中国最强大的领导人。习近平在中共党代大会上获得雷鸣般的掌声。

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据法新社的聚焦称，在雄踞北京天安门广场的人民大会堂，约2300名代表聚集在红色和金色的装点中，这是中国共产党的特有颜色。赞扬 "伟大、光荣、正义的中国共产党 "的横幅当堂展开。

开幕式在为共产党的先烈英雄们默哀一分钟后，一支军乐队奏响了国歌。在巨大的锤子和镰刀标志下，习近平这位北京的强人回顾了他过去五年的行动，以及如果他被重新任命为世界上人口最多的国家的首脑的愿景。

习近平的报告持续了一个半小时以上。比他在2017年的上一次演讲要简明得多，那次演讲持续了三个半小时。与会者勤奋地涂写笔记。蜂拥而至的单色西装中夹杂着一些来自军装或某个少数民族传统服饰的色彩也在闪光。其他更不寻常的代表包括宇航员王亚平，第一位进行太空行走的中国女性，以及身着国家运动服的奥林匹克速滑冠军代表。

根据严格的疫情卫生规定，除前排的高级官员外，所有代表都必须戴着口罩。

习近平的前任胡锦涛，他头发灰白，神情虚弱。但96岁的江泽民没有出席，他是在1989年6.4天安门广场抗议活动被镇压后才接掌国家政权的。

前副总理张高丽也出席了会议，他曾被网球明星彭帅指控 "强迫 "她与之发生性关系，但在这一事件在国外被广泛宣传后，彭帅撤回了指控。

20大旨在展示共产党的团结和力量，代表们从中国的每个省份精心挑选。这也是对69岁的习近平的个人忠诚的一种表现。预计习近平将赢得中共总书记的第三个任期，因此他将破坏自1990年代以来默许的继承规则。

习近平对香港祝贺，对新冠病毒情的管理祝贺，对腐败的打击祝贺......都激起了一阵阵掌声。习近平对台湾问题的讲话获得了全场起立鼓掌。习近平说，"（台湾）与祖国的统一必须而且一定会实现"。

据法新社说，习近平在讲话中没有提到新疆，西方国家指责北京对穆斯林少数民族，特别是维吾尔人的人权有严重侵犯。

随着20大临近，中国的首都已经呈现出一个坚不可摧的堡垒的样子。执勤的警员和志愿者大军在北京的主要路口排起了长龙。自周四以来，在短暂的但非常不寻常的敌视习近平的横幅出现后，安保工作得到了加强。

首都一座桥上的红色字样的白色横幅呼吁公民罢工，赶走 "独裁者国贼习近平"。目前尚未公布关于肇事者命运的信息。

在北京的人行道上，出现了插花装饰，口号颂扬党的美德，呼吁 "热烈欢迎20大"的口号比比皆是。

法新社说，以新冠病毒疫情防疫为要求，中共20大大部分时间都是闭门举行。自周五以来，记者和所有会议参加者都被关在一个封闭环境中，必须戴口罩，每天都接受PCR测试。

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