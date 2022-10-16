清零成习近平丰功伟业 传外资超悲观

中国/20大/清零

中共总书记习近平今天在人民大会堂做20大政治报告，开场即提到新冠病毒清零政策，直指疫情防控和经济发展取得重大积极成果，强调“坚持动态清零不动摇”。中央社引述消息称，国际投资人对于清零政策却步，对于在中投资前景感到悲观。

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据中央社署名李雅雯今天报道称，习近平20大报告自赞清零政策，引外资超悲观。

中共第20次全国代表大会今天上午开幕，习近平代表第19届中央委员会向大会作报告，他在报告开头即提到新冠病毒疫情清零政策，对此表达肯定和坚持。据习近平表示，“面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚持人民至上、生命至上，坚持动态清零不动摇”。

该报道称，在中共20大召开前，人民日报、新华社等官媒接力捍卫清零政策，强调“躺平没有出路，坚持就是胜利”，护航动态清零可持续且必须坚持，中国防疫专家也多次公开背书清零政策。中共20大发言人孙业礼15日再次赞扬动态清零防疫方针符合中国国情、科学精神。

外界对于中共20大会议后新冠肺炎病毒防疫政策放宽或有所改变的期待碎一地。国际投资人对于清零政策却步，对于在中投资前景感到悲观。华尔街日报日前引述多家法人分析，认为恐要等到明年第1季末甚至是第2季末，动态清零政策才会有所调整。

报道引述香港大正资本（Chartwell Capital）首席投资官陈惠仁（Ronald Chan）说，投资者对中国的前景感到不确定，部分原因是难以预测政府的动态清零政策会坚持多久，以及这项政策可能会造成多少经济损失，人们对于投资香港和中国感到担忧。

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