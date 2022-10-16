美媒：中国人对习近平怎么看？很难知道

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中共二十大开幕前夕，在网络平台上搜索对习近平和中共其他高层的看法，除了不遗余力的赞美，基本上找不到其他结果。而外界普遍预期习近平本月将寻求获得第三个任期。

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据华尔街日报署名Liza Lin报道称，中国人对习近平怎么看？很难知道。在习近平即将打破先例获得第三个任期之际，要想知道中国人对他怎么看，恐怕很难找到线索。

在中国，几乎不存在独立的民意调查，社交媒体一直是衡量民意的一种方式，即便受到审查制度限制。然而，在中共二十大即将于周日开幕之际，搜索关于习近平或其他政界高层的看法，除了不遗余力的赞美，基本上找不到其他结果。

即使是搜索公众对习近平夫人、知名民歌演唱家彭丽媛的看法，多数平台上也搜不到什么内容。

相比之下，人们对美国总统拜登(Joe Biden)或国务卿布林肯(Antony Blinken)怎么看则比较容易找到，既有赞美也有批评。

社交媒体受到的这一过滤凸显出讨论中国政治领域一个热议问题有多困难，这个问题就是：习近平这位自毛泽东时代以来中国最强势的领导人有多受拥戴？虽然对中国领导人的讨论一直以来都受到限制，但审查制度在习近平治下进一步扩大，以全新方式压制了网络舆论。中国有关部门已对持不同意见的名人进行打压，出台了限制网络言论的法律，并对没有充分监督网络内容的公司处以罚款。

在抖音上搜索关键词“习近平”，显示的内容都是由官方媒体或中共实体发布的。在一些中国最受欢迎的社交媒体平台上，搜索中共中央政治局常务委员会的七位委员时，显示的结果是空白页面。习近平和国务院总理李克强都是政治局常委。另外一些网站则会提供官方媒体报道的链接，这些报道中出现什么内容都是经过严格控制的。

在百度(Baidu Inc.)的热门在线论坛贴吧上，有超过18.4万个关于拜登的帖子。与此同时，搜索习近平的名字则会提示如下信息：“抱歉，根据相关法律法规和政策，相关结果不予展现。”

该报道称，在抖音(Douyin)上显示的与习近平有关的内容都是由官方媒体或中共实体发布的。尽管抖音上有很多随心所欲的视频，但几乎不可能找到中国普通百姓表达对习近平看法的视频。抖音由字节跳动(Bytedance Ltd.)运营，字节跳动也是TikTok的母公司。

在中国存在感超强的社交媒体平台微信(WeChat)和问答网站知乎(Zhihu.com)上，有关习近平的讨论同样只涉及与国家或党有关的媒体来源。微博(Weibo)平台只允许中国境内的用户搜索习近平的名字；注册微博账户需要使用与身份证关联的中国手机号码，需要登录才能查看搜索结果。同样，搜索结果几乎都是以某种方式链接到官方媒体或政府机构的文章或视频。

由于中国屏蔽了许多外国新闻网站和信息来源，因此除了国家电视台主持人或外交部发言人对习近平源源不断的赞颂之声，或他在走访国有企业、参观中共办的展览或视察各省时受到群众欢呼的镜头之外，几乎没有其他不同的内容。

研究人员称，习近平作为中国最高领导人将获得第三个任期是打破先例之举，这也是公众发表意见较以往面临更大限制的一个原因。习近平若获得第三个任期，实质上取消了自中华人民共和国第一代领导人毛泽东去世以来的任期限制。在百度贴吧搜索“习近平”会提示如下信息：“抱歉，根据相关法律法规和政策，相关结果不予展现。”

《中国数字时代》最近公布了一份泄露的内部文件，显示在2020年的两个月里，类似Instagram的平台小红书增加了564个“敏感词”，全是对这位中国国家主席的代称。其中包括与习近平名字谐音的“细颈瓶”，还有“阿道夫-习”，以及“维尼·屎(Winnie the Poo)”—不是“维尼熊”(Winnie the Pooh)——人们认为他与这只黄色小熊颇有相似之处。《华尔街日报》(The Wall Street Journal)说无法独立核实该文件的真实性。

华尔街日报说，总部设在华盛顿的人权组织“自由之家”(Freedom House)对全球70个国家的网络自由度进行年度排名，2021年，中国互联网自由度排名垫底。在2011年，也就是习近平上台的前一年，中国的网络自由度排名高于古巴、缅甸和伊朗。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%AF%B9%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E6%80%8E%E4%B9%88%E7%9C%8B-%E9%9A%BE%E4%BB%A5%E5%BE%97%E7%9F%A5-11665733506?tesla=y

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