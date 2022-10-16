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《费加罗报》：二十大上习近平夸奖中国发展模式的优越性

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Le président chinois Xi Jinping lors de l'ouverture du XXe congrès du parti communiste chinois (PCC), le 16 octobre 2022.
Le président chinois Xi Jinping lors de l'ouverture du XXe congrès du parti communiste chinois (PCC), le 16 octobre 2022. © NOEL CELIS / AFP
作者： 法广
8 分钟

中国国家主席习近平16日为中共20大揭幕，预计他将成功续任、再延长一任5年的领导，成为自毛泽东以来中国权力最大的领导人。《费加罗报》16日发表一篇题为“习近平夸奖中国模式优越性”的文章，表示不管有什么千难万险，一定要推进优于西方的中国发展模式。

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《费加罗报》开始写道：在雷动的掌声中，习近平一步一步登上主席台，踩着厚厚的红地毯，在中国的领导下，开启他就没有悬念的第三任绝对权力。

10 月 16 日星期日，中国国家主席在北京人民大会堂发表长篇演讲，为第 20 次党代会拉开帷幕，这是世界第二强国召开的最重要政治会议，他打算从这里开启破例的任期。他的身后坐成一排的七位政治局常委，共产主义政权的“至圣者”，身着深色西装，为一些人热烈鼓掌，为另一些人漫不经心地鼓掌，手边都放着一杯茶。

习近平是自毛泽东以来最专制的领导人。他重申了在与美国关系紧张的情况下推进中国发展模式的决心，扫除国际上对其严厉的清零政策批评。习近平在讲话呼吁，国家在其增长急剧下降时要团结一致。习近平表示： “面对国际形势剧变，我们保持战略定力，”习近平在长达104分钟的讲话中表示：“中国人民的前进动力更加强大、奋斗精神更加昂扬、必胜信念更加坚定，中国共产党和中国人民正信心百倍推进中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃”。

《费加罗报》写道：这位从文革期间在农村接受过再教育中锻造出来的“太子党”后代高举“斗争精神”，他在讲话中17次提及“斗争精神”。以此来为国家面临日益严峻挑战时发出总动员。习近平强调说，中国正面临“关键”时刻，而红色战略家谴责的是华盛顿采取有条不紊的“包围”战略。

前中央情报局分析师克里斯托弗约翰逊分析道：“这种说法可以制造出一种紧迫感，以更好地证明他继续统治是正当的”，这也是十年执政不让位的有力论据。习近平需要捍卫他的威权主义方法，吹嘘在香港让亲民主示威者就范。他说："香港正处于从混乱到治理，并逐步走向繁荣的关键阶段"，这要归功于无情的国家安全法（NSL）。

面对台湾，习近平重申了通过支持“和平”道路来实现“统一”的决心。然后又威胁说，如果台湾拒绝接受，将采取军事行动。习近平表示： “，解决台湾问题由中国人民决定，中国永远不会放弃使用武力的权利”。

鉴于这次开幕演讲，中国仍应永久地被封在清零隔离政策中。与世界很多国家相反。习近平重申了他的“清零政策”被树立为民族主义教条，是中国模式优于西方民主国家的一大特征。

《费加罗报》表示：这位 69 岁的领导人宣称，北京“最大程度地保护了人民的安全和健康，并取得了显着的积极成果”，证明了这种无情的健康战略，其特点是重复强制性 PCR 检测。北京当局公布的新冠死亡官方数字一直是5,226 例，中国政府引以为豪；而美国的死亡人数超过 100 万。在人大会议谴责地球上大多数国家试图“与病毒共存”的做法被视为软弱的表现之后，《人民日报》使投资者和许多中国老百姓对重新开放国门的希望破灭了。根据北京的决定，中国基本的卫生系统处于流行病的支配下，拒绝施打ARN新冠疫苗，很可能会导致更多人死亡。

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