《费加罗报》：二十大上习近平夸奖中国发展模式的优越性

外媒看二十大

中国国家主席习近平16日为中共20大揭幕，预计他将成功续任、再延长一任5年的领导，成为自毛泽东以来中国权力最大的领导人。《费加罗报》16日发表一篇题为“习近平夸奖中国模式优越性”的文章，表示不管有什么千难万险，一定要推进优于西方的中国发展模式。

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《费加罗报》开始写道：在雷动的掌声中，习近平一步一步登上主席台，踩着厚厚的红地毯，在中国的领导下，开启他就没有悬念的第三任绝对权力。

10 月 16 日星期日，中国国家主席在北京人民大会堂发表长篇演讲，为第 20 次党代会拉开帷幕，这是世界第二强国召开的最重要政治会议，他打算从这里开启破例的任期。他的身后坐成一排的七位政治局常委，共产主义政权的“至圣者”，身着深色西装，为一些人热烈鼓掌，为另一些人漫不经心地鼓掌，手边都放着一杯茶。

习近平是自毛泽东以来最专制的领导人。他重申了在与美国关系紧张的情况下推进中国发展模式的决心，扫除国际上对其严厉的清零政策批评。习近平在讲话呼吁，国家在其增长急剧下降时要团结一致。习近平表示： “面对国际形势剧变，我们保持战略定力，”习近平在长达104分钟的讲话中表示：“中国人民的前进动力更加强大、奋斗精神更加昂扬、必胜信念更加坚定，中国共产党和中国人民正信心百倍推进中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃”。

《费加罗报》写道：这位从文革期间在农村接受过再教育中锻造出来的“太子党”后代高举“斗争精神”，他在讲话中17次提及“斗争精神”。以此来为国家面临日益严峻挑战时发出总动员。习近平强调说，中国正面临“关键”时刻，而红色战略家谴责的是华盛顿采取有条不紊的“包围”战略。

前中央情报局分析师克里斯托弗约翰逊分析道：“这种说法可以制造出一种紧迫感，以更好地证明他继续统治是正当的”，这也是十年执政不让位的有力论据。习近平需要捍卫他的威权主义方法，吹嘘在香港让亲民主示威者就范。他说："香港正处于从混乱到治理，并逐步走向繁荣的关键阶段"，这要归功于无情的国家安全法（NSL）。

面对台湾，习近平重申了通过支持“和平”道路来实现“统一”的决心。然后又威胁说，如果台湾拒绝接受，将采取军事行动。习近平表示： “，解决台湾问题由中国人民决定，中国永远不会放弃使用武力的权利”。

鉴于这次开幕演讲，中国仍应永久地被封在清零隔离政策中。与世界很多国家相反。习近平重申了他的“清零政策”被树立为民族主义教条，是中国模式优于西方民主国家的一大特征。

《费加罗报》表示：这位 69 岁的领导人宣称，北京“最大程度地保护了人民的安全和健康，并取得了显着的积极成果”，证明了这种无情的健康战略，其特点是重复强制性 PCR 检测。北京当局公布的新冠死亡官方数字一直是5,226 例，中国政府引以为豪；而美国的死亡人数超过 100 万。在人大会议谴责地球上大多数国家试图“与病毒共存”的做法被视为软弱的表现之后，《人民日报》使投资者和许多中国老百姓对重新开放国门的希望破灭了。根据北京的决定，中国基本的卫生系统处于流行病的支配下，拒绝施打ARN新冠疫苗，很可能会导致更多人死亡。

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