路透串推习近平20大长篇报告重点句

中国/20大/习近平

中国国家主席习近平周日在中国执政的共产党第20次全国代表大会开幕式上发表重要叙述。在为期一周的盛会上，外界普遍预计他将赢得第三个领导任期并巩固其执政地位。成为自毛泽东以来中国最强大的统治者。

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路透社今天认为，习近平在中国共产党第 20 次代表大会上的关键语录有如下：

新冠肺炎

“面对突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，我们坚持人民至上、生命至上，坚持动态清零新冠肺炎疫情政策，开展全民防御战，最大限度地保障了人民群众生命安全和身体健康，在统筹疫情防控和经济社会发展中取得重大积极成果。”

台湾

“面对台独势力分裂活动的严重挑衅和外部势力干涉台湾事务，我们坚决进行了反分裂干涉的重大斗争，展现了维护国家主权和领土完整、反对台独的决心”。

“我们坚持以最大的诚意争取和平统一的前景。但是，我们不承诺放弃使用武力，并保留采取一切必要措施的选择。”

“民族复兴的历史车轮正在滚滚向前，祖国的完全统一必须实现，也一定能够实现。”

经济

“促进公平机会，增加低收入人群收入，扩大中等收入群体，规范收入分配秩序，规范财富积累机制。”

“确保粮食能源资源和重要产业链供应链安全。”

“要建设高水平的社会主义市场经济体制，坚持和完善社会主义基本经济制度，坚定不移巩固和发展公有制，坚定不移地鼓励和支持民营经济发展，充分发挥决定性发挥市场在资源配置中的作用，更好发挥政府作用。”

“加快建立多主体供给、多渠道保障租购并举的住房体系。”

自力更生

“加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自力更生……坚决打赢关键核心技术攻坚战……加快建设世界重要人才中心和创新高评价，努力形成人才国际竞争的比较优势。”

“全面夯实粮食安全基础，牢牢守住18亿亩耕地红线，把中国人的饭碗牢牢放在自己的手上”

反腐

“我们整治了一些多年的顽疾……反腐倡廉斗争取得了全面的压倒性胜利，消除了党、国家和军队内部存在的严重隐患。”

“腐败是损害党的活力和战斗力的最大毒瘤，反腐败是最彻底的自我革命。只要有腐败的土壤和条件，反腐败斗争就不会片刻停歇。 ”

意识形态

“我们这个拥有9600万党员的马克思主义政党更加团结，通过不断的奋斗，实现了中华民族小康的千年梦想。”

“我们要增强吃苦精神，坚持底线思维，居安思危，未雨绸缪，做好经受大风大浪的重大考验。”

对外政策

“我们全面推进中国特色大国外交……坚定不移反对任何单边主义、保护主义和霸凌行径，推动构建新型国际关系，积极参与全球治理体系改革和建设……显著提高中国的国际影响力、号召力和塑造力。”

香港

“面对香港局势的剧烈变化，我们根据宪法和基本法有效行使对特别行政区的全面管控权，落实爱国主义治港原则，实现了香港局势由乱到治的重大转折。”

人口

“我们将建立提高出生率的政策体系，实施积极应对人口老龄化的国家战略。”

环境

“深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加快新能源体系规划建设，积极参与应对气候变化和全球治理。”

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