路透这样看中共20大开幕 习近平报告提安全73次 提反台独掌声最亮

中国/20大/习近平

中共20大今天在北京开幕。人们普遍预计，69 岁的习近平将在周日上午开始的为期一周的共产党全国代表大会结束时赢得第三个领导任期，巩固他作为自毛泽东以来中国最有权势的统治者的地位。而习近平则在开幕后的报告里呼吁加快建设世界一流的军队，同时赞扬与新冠病毒清零式的斗争，显示习近平以高度关注安全和重申清零政策是优先事项拉开了共产党代表大会的序幕。

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据路透社今天署名报道称，习近平谈安全问题，在共产党全国代表大会开幕时重申清零立场。经过数日的雾霾天气，显现蓝天白云。来自全国各地的约2300名代表聚集在天安门广场西侧广阔的人民大会堂，安保严密。

习近平在一场持续不到两个小时的报告讲话中将自上届党代会以来的五年描述为“非比寻常” ，习近平报告时间远远短于他在 2017 年全国代表大会上将近三个半小时的演讲。习近平说：“我们要增强吃苦精神，坚持底线思维，居安思危，未雨绸缪，经受住大风大浪的重大考验。”

根据国家通讯社新华社的文字记录，习近平提到“安全”或“保障”的次数为 73 次，而 2017 年为 55 次，并表示中国将加强建设战略威慑能力的能力。相比之下，习近平在报告讲话中提到“改革”16次，远低于五年前的70次。

习近平呼吁增强维护国家安全的能力，确保粮食和能源供应，确保供应链，提高应对灾难的能力，保护个人信息。

当习近平重申反对台独时，掌声最为响亮。

路透社说，在习近平掌权的十年里，习近平让中国走上了一条越来越专制的道路，将安全、国家以“共同繁荣”的名义控制经济、更自信的外交、更强大的军事和越来越大的压力来夺取民主管理的台湾。

分析师普遍预计习近平第三个任期内政策方向不会发生重大变化。

最近几天，中国一再强调其对习近平零新冠病毒战略的承诺，让无数中国公民和投资者对北京可能很快开始退出这一政策的希望破灭，该政策已引起广泛的挫败感和经济损失。

习近平几乎没有谈到新冠病毒，只是重申了一项使中国成为全球异类的政策的有效性，因为世界大部分地区都试图与 2019 年底在中国中部出现的冠状病毒共存。习近平说：“我们坚持人民至上、生命至上，坚持动态零疫情……在统筹疫情防控和经济社会发展方面取得重大积极成果。”

在经济方面，习近平重申支持私营部门并让市场发挥关键作用，尽管中国正在微调“社会主义经济体制”并促进“共同繁荣”。习近平说，“要建设高水平的社会主义市场经济体制……坚定不移巩固和发展公有制，坚定不移鼓励和支持民营经济发展，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好地发挥政府作用。”

路透社说，习近平的权力似乎并未因一年的动荡而减弱，这一年中国经济大幅放缓，受新冠政策频繁的封锁、房地产行业的危机以及他在 2021 年打击一度随心所欲的“平台经济”的影响所拖累，以及全球逆风。

中国与西方的关系急剧恶化，其中由于习近平对俄罗斯普京的支持而加剧恶化。但习近平在 2018 年取消了国家主席任期限制，为他打破近几十年的先例，第三个五年或更长时间执政扫清了道路。

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