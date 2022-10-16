路透20大开幕式另点将 着墨张高丽

中国/20大/彭帅

中国共产党今天召开20大，中国前副总理张高丽周日首次公开露面，这是自中国网球明星彭帅去年指控他性侵以来的首次公开露面，张高丽出席了中共第 20 次代表大会引发关注。

广告 继续浏览后续

中国前官员张高丽在性侵指控后首次露面。据路透社说，75 岁的张在北京人民大会堂走上舞台，在习近平主席和其他退休和现任领导人身后，坐在讲台的前排，今年20大是十年两次的会议，今天举行开幕式。

路透社说，张高丽从来没有就性侵指控发表公开评论。

彭帅于去年11月在社交媒体上发表了一篇指控张高丽性侵的帖子，但很快被从中国互联网上删除。彭帅后来否认提出性侵指控。

她的帖子导致世界女子网球协会暂停在中国举行比赛，并引起国际社会对彭帅的安全的强烈抗议。

路透社说，张高丽是包括习近平的前任胡锦涛在内的许多高级人物之一出席20大开幕式，胡锦涛在为期一周的会议开幕式上与现任党总书记一起在主席台上展示了​​传统的团结。

79岁的胡锦涛走步有些不稳，但看上去很健康，紧跟在习近平的身后上台，坐在习近平的旁边。

李克强总理之前的温家宝也出席了会议。不过，胡锦涛的前任、96岁的江泽民并没有出现。主席台上的其他退休领导人包括统治中国的中共精英常委的其他前成员，包括贾庆林和曾庆红。

路透社说，邓小平坐轮椅的大儿子邓朴方也出席党代会开幕式，他坐在主舞台的后排。1968 年，在毛泽东发动的文革动乱最激烈的时候，邓朴方被从北京大学的一栋大楼神秘坠落，腰部以下至今瘫痪。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅