铜价下行是欧中经济衰退之证？

RFI采访 / 欧中经济

国际上有许多分析师把铜金比变化作为观察未来经济景气走向的一个重要指标。有观点认为，国际铜价近期的回落证明推动全球增长的三大火车头之二：欧洲和中国已出现经济衰退。就此，部分业内人士在接受本台法广RFI经济记者采访时指出，当前铜价仍处于高位，北京的政策和乌克兰战争的持续时间未来将会指导市场的行情变化。这是本台法广RFI法语«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)本周节目中播出的最新话题之一。

广告 继续浏览后续

本台RFI法文网2022年10月11日星期二在法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre Olphand的一篇文章。这篇结合采访内容撰写的报道，主题围绕当前国际市场铜价出现回落，证明欧洲和中国处于经济衰退。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

这一法文专栏报导的原标题为：[récession économique, la preuve par le cuivre]。换作中文可译为：[经济衰退，被铜证明]。下面是简介以供分享。

铜博士正在绘制经济衰退的画卷？

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报导首先说，铜忠于其为经济指标的名声，随着其价格的下跌，每天都在给绘制经济衰退的画卷增色添彩。

“铜博士”（英文绰号Dr Copper）正在传递的信号不佳。铜的行情在下跌，市场的忧虑在增加。铜价随着其在工业中的需求量在变化。不论是电子、建筑还是汽车制造业。全球增长的三大火车头之二：欧洲和中国正处经济衰退。原因有能源危机，加上中国当局采取的“清零”政策。

RFI Image Archive / Matières Premières : le marché du cuivre évolue au gré de son utilisation dans tous les pans de l'industrie, que ce soit l'électronique, la construction ou encore l'automobile. (illustration) Getty Images - Xvision / RFI Image Archive

不过，法国研究机构法兰西国家石油与新能源研究院(IFPEN - IFP Energies Nouvelles)指出，中国仍然在很大程度上主导着炼铜业，并且是南美洲铜矿的最大进口方。中国工业放缓一毫，影响采购，就无法避免会冲击市场。

经济低迷但矿业开发在蓬勃发展? -

美元坚挺也侵蚀市场需求，因为，所有的原材料都是以美元定价。对使用其它货币的买家而言，矿石变得更加昂贵了。在当前需求不振的背景下，供应却不少。矿物开采正在蓬勃发展。业内人士指出，以当前的发展节奏，铜在2022年和2023年供大于求。

铜价的市场行情短期内难以转向？-

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇采访报道的最后部分提到，接受采访的业内人士补充指出，当前的市场情况很混乱。唯一可以肯定的是，短期内价格依然看跌，但维持高位。每吨价格在7500美元左右。

RFI Image Archive / Matières Premières : Fidèle à sa réputation d'indicateur de l'économie, le cuivre témoigne de la récession qui se dessine chaque jour un peu plus. Au rythme actuel, le cuivre s’oriente vers des années 2022 et 2023 excédentaires. Ici, des feuilles de cathode de cuivre sont prêtes à être vendues. (illustration) Getty Images - Michael Fuller

之后，则将取决于北京的政策和乌克兰战争的持续时间。而从长期角度，低碳转型需要大量的铜，将会抬高需求。

（翻译和编辑：RFI法广电台 尼古拉）

.

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅