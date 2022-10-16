20大开幕之际 北京再现反习反核酸标语 此次在厕所封不封引议论

中国/20大/反独裁标语

据推特所传消息，中共20大今天在北京开幕之际，严密维稳下，北京再现反独裁反习近平标语。此次据信是在北京北京电影资料馆艺术影院。根据上传照片，抗议口号浓墨大写，在一座男厕所里。而墙壁上所贴彩色印刷大字报，则没有显示地标。

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据推特所传的消息说，在北京的中国电影资料馆艺术影院昨天出现反独裁反核酸大字标语。而墙上招贴的的彩印抗议大字报，则呼喊普选万岁，大字报标题并说，选票里面出政权，一人一票选主席。

大字报式海报抗议性张贴还鼓动再来一场新护国运动。

另一张张贴，号召进行汽车鸣笛运动，说要自由，要选票，要尊严。

可见的一些评论跟贴称，道路自信，桥梁自信，接下来还得公厕自信电线杆自信。

把这里封了起来，笑死我，公厕全部暂停使用好了。

都是勇士！无名勇士，赞。

此前13日，北京四通桥出现反习大字横幅，引发北京加强维稳，并在所有高架桥以及空中人行通道放置监督员，监视每一个行人。

此次疑似在厕所里大笔书写反独裁，反核酸口号，显示厕所等地均可能是维稳死角漏洞。

尚且没有其他消息证实北京再现反独裁反核酸标语消息。中国官方也没有对此作出反应。

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