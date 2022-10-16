20大：港媒指习近平丰功伟绩说已超邓小平

中国/20大/习近平

中共总书记习近平今天在20大上报告，将过去执政10年的政绩，称为“过去五年的工作和新时代十年的伟大变革”；香港媒体表示，这是欲对比邓小平，认为其功绩更有高度的措辞。

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据中央社今天引述报道称，中国共产党第20次全国代表大会今在北京召开，上午10时在北京人民大会堂开幕，习近平在开幕政治报告中首先回顾了过去10年的工作，称为“过去五年的工作和新时代十年的伟大变革”。

香港01报导，过去10年是习近平执政，将过去10年的成就称之为“伟大变革”，十分不同寻常。该报指出，1992年中共14大，当时领导人江泽民用的措辞是“十四年伟大实践的基本总结”，这是对邓小平带领中国人民开启的改革开放事业的重要肯定。而2002年的中共16大上，江泽民使用的措辞是“过去五年的工作和十三年的基本经验”。

另2012年的中共18大，胡锦涛执政10年后报告使用的措辞是“过去五年的工作和十年的基本总结”。其中胡锦涛使用的“基本总结”一词，和江泽民使用“基本经验”一词，总结的意味非常浓厚，比较中性。但今天习近平报告中所使用的“伟大变革”一词，凸显对过去10年予以高度的评价。

该报分析，这次习近平在中共20大报告中对过去10年进行的总结用词“新时代十年的伟大变革”，是对照邓小平功绩“十四年伟大实践的基本总结”，更有高度的措辞。

报告称习，近平20大报告里说，“新时代十年的伟大变革，在党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史上具有里程碑意义。”

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