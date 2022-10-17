旅法华人巴黎上演行为艺术抗议一党专政

巴黎/抗议集会

10月16日，中共20大在北京开幕之际，一批旅法人士在巴黎市中心蓬杜文化中心附近的Edemond Michelet广场集会，以黄袍加身的行为艺术表演，抗议中国国家主席打破常规，谋求第三任期的努力，也抗议压制民间一切不同声音的一党专政。活动组织者之一蒋不在现场向本台记者解释这次活动的目的：

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蒋不：“我叫蒋不，在巴黎学习艺术专业。以前在国内时曾经被以“煽动国家政权罪”抓捕过。现在在巴黎，我觉得这边有更大空间和自由，至少我们还能组织这样的游行。”

“为什么要组织这样的活动？理由其实特别简单，就是很多人觉得，尤其是很多外国人觉得，中国人根本不会反抗。但其实，包括比如彭在州（法广注——彭在州被认为是10月13日在北京海淀区四通桥上悬挂抗议横幅者。）、或其它那些曾经奋斗过的人、抗争过的人，他们的事迹可能都被忘记了。我想说的是，其实中国是会反抗的，中国人是渴望民主，渴望自由的，中国不是只有一种声音。尤其在法国这样一个相对自由的环境里，我们也希望能发出更多的声音，一方面向世界说明中国人里有不同声音，第二点更重要的是，我们站出来后发现——我们已经组织过六、七次这样的活动，在我们站出来的时候发现，其实没有那么可怕，绝大部分参与者也没有受到骚扰。尤其在法国其实大家能做的事，比大家想象得要多。中共就是利用恐惧来统治，但我们发现没有那么可怕。总之，两点：一是告诉世界中国有不同声音，二是告诉我们自己不恐惧，也让更多的人站出来。我们的活动一次比一次人多，这说明我们能做更多的事情。大家都战胜恐惧的时候，是他们害怕我们，他们才是脆弱的。”

“我们要去争取更多的权益。如果大家什么都不说，那中国永远是这样的现状。如果大家一点一点去做点什么，现状才有可能改变。如果心中有不满，那就站出来。很多人都怕自己的亲人或自己受到什么风险，但其实我们站出来后发现，今天在场的50个人中，我相信有45个人不会受到什么影响。那以后就会有更多的人，来更多的朋友。我们并不期望在海外的一场活动能改变什么，但至少我们表明我们的态度，表明我们没有被这个世界改变，我们没有妥协。”

法广：这次活动主题是反对习近平连任。为什么要反对他连任？

蒋不：“其实不是。其实就是因为今天召开20大。我们当然反对习近平连任，但无论是不是习近平，无论是李克强还是其它人，我们都反对。我们反对的是整个的这个非法政权，他们根本不是民选产生的，根本不能代表民意，所以根本不合法。所以，无论谁连任，我们都反对。只是我们今天借着一个比较有共识的、或者大家都比较反对的象征性人物来讨论。但我们反对的不只是习近平，我们也反对整个的中国共产党的一党专政。如果有一天他们不专政了，他们合法地参加竞选……但现在这个状况，无论谁上任，我们都反对。”

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