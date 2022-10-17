港人就「二十大」示威时遭拖入中国驻曼城领馆殴打 传英外交部促厘清

中国，二十大，英国

示威者Bob被拖入中国驻曼城领事馆内，小图为他的伤势。左一人士之前曾走出馆外破坏写有「天亡中共」的直幡。

一批居英港人在中共二十大(全称为中国共产党第二十次全国代表大会)开幕礼期间到中国驻曼彻斯特总领事馆外示威，期间有人从总领馆内走出来，破坏及抢走示威物品，与示威者发生冲突，有港人被拖入领事馆范围内殴打。团体对此表示震惊，并予以强烈谴责，促世界认清中共的流氓本质。领事馆则对「一小撮港独分子未经批准」而在领馆外聚集，表示强烈愤慨和坚决反对。但有英国会议员反要求中方道歉，并将涉事中方人员送返中国。

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根据以曼城为基地的「捍卫港人阵缐」在脸书的资料和录像片后，二十多名在英港人于英国时间16日下午2时半（即中共二十大开幕礼期间）到中国驻曼城领事馆外集会，反对中共总书记习近平连任。但大会开始不久，数人从领馆内冲出，一名似有领导地位的男士则去踢写有「天亡中共」的直幡，亦有人抢夺讽刺习近平是《国王的新衣》中的国王的大型漫画，双方发生冲突。期间，手持漫画的男子被强行拉入领事馆范围内，遭七至八名中国领事馆人员拳打脚踢，而先前踢直幡的男子则在旁观看。在场英国警察救出遭围殴的港人后，在领事馆前一字排开分隔双方，男子事后到医院检查伤势。

伤者Bob接受访问时表示，难以想象会在光天化日下被殴打，质问港府指示威者为暴徒，但「我们和平示威，你点解要打我们？谁才是暴徒？」他又说，若此事在香港或中国发生，恐怕「已经『被消失』，或者被随便罗织罪名遭长期拘柙。」

中国驻曼城领事馆回应英国广播公司(BBC)查询时称，对于一小撮「港独」分子未经批准在领馆外聚集，并悬挂侮辱中国国家元首的画像，表示「强烈愤慨和坚决反对」，要求英方确保中方领事机构和人员的「安全与尊严」。但领事馆没有响应施袭者是否领事馆人员。另外，中国网民方舟子在社交平台指出，走出领馆破坏直幡者是该馆总领事郑曦原，但该馆未回复本台查问。

事件中未有人被捕，而BBC则引述英国大曼彻斯特警察指，正进一步调查事件，日后将加强巡逻；英国外交部消息则表示，正寻求「紧急厘清事态」。

事件引发争议，曾任就业及退休金事务大臣的英国保守党前党魁、现任国会议员施志安(Iain Duncan Smith)在推特上表示，英国政府必须要求中国驻英大使向英方道歉，并要求把须为此事负责的人送回中国。网上评论员五岳散人则在youtube上载评论称，事件反映中国的战狼外交已转为「疯狗外交」，预料日后会继续发生，而涉事人员因为有外交特权，不会受罚，更可能因被指为维护了中国国家利益而以「民族英雄」之名回国。

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