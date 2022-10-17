美国威胁将制裁与伊朗无人机攻击计划有关联的国家及公司

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俄罗斯周一以伊朗制无人机向乌克兰发动攻击，造成首都基辅等地8人死亡。美国威胁将制裁与伊朗无人机攻击计划合作的公司及国家。乌克兰总统泽连斯基表示，“恐怖主义必须失败，而且将会失败”。部分欧盟国家外交部长呼吁，如果德黑兰当局被证实涉入俄罗斯对乌克兰的战争，将对伊朗发动新制裁措施。

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法新社报道，美国国务院发言人帕特尔周一表示，“美国将毫不犹豫地对所有与伊朗合作开发无人机或弹道导弹，或（参与）将伊朗制造的武器运往俄罗斯的人实施制裁。”

帕特尔并表示， “俄罗斯与伊朗加强联盟对全世界来说都是一种严重的威胁”。

美国国务院发言人并表示，俄罗斯从伊朗军购的事实表明，俄罗斯在乌克兰遭受失败后面临巨大压力，现在只能“被迫求助于伊朗等国家提供军需及设备。

俄罗斯周一使用自杀式无人机发起袭击，造成至少8人死亡，其中包括在基辅市中心造成4人死亡。

基辅市长克利钦科在Telegram上写道，“在首都舍甫琴科夫区的一所房屋的废墟下，已有4人丧生，该房屋被俄罗斯恐怖分子无人机击中。”

乌克兰总统泽连斯基表示，“恐怖主义必须失败，而且将会失败”。泽连斯基在Telegram上发文称，乌克兰将为袭击基辅并造成四人死亡的俄罗斯"神风"袭击事件伸张正义。

而伊朗周一再次否认提供俄罗斯无人机对乌克兰发动攻击。伊朗外交部发言人卡纳尼（Nasser Kanaani）在例行记者会上说：关于伊朗提供俄罗斯无人机的报导"具政治意图"，而且消息出自于西方人士。我们没有向开战的任何一方提供武器。"

部分欧盟国家外交部长呼吁，如果德黑兰当局被证实涉入俄罗斯对乌克兰的战争，将对伊朗发动新制裁措施。

在周一的欧盟外长会议前，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，欧盟将积极寻找有关伊朗参与乌克兰战争的具体证据。

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