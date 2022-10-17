胡雪杨 严歌苓 王龙蒙巴黎举办电影展：《朴金玉》、《交错》

胡雪杨 严歌苓 王龙蒙巴黎举办《朴金玉》《交错》双影片展后与中法演员合影 2022年10月15日巴黎17區“星之俱樂部電影院”

巴黎17區凯旋门附近的“星之俱樂部電影院” 十月十五日的周六下午，举行了一项特别电影展，放映两部电影《朴金玉》与《交错》，由胡雪杨导演、严歌苓总制片、王龙蒙策划。中法观众齐聚一堂，影片落幕，激赏鼓掌声不绝。每部影片结束，主办方也安排有观众与导演制片的问答交流时间，互动热络。

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周六下午，在巴黎17區凯旋门附近特罗雍街的“星之俱樂部電影院举行特别电影展，放映两部电影《朴金玉》与《交错》，由胡雪杨导演、严歌苓总制片、王龙蒙策划。

《朴金玉》是华语片，叙述中国东北中朝边界一城市里发生的偷渡的朝鲜脱北者朴金玉与中国男子宋子华之间的怪诞曲折的爱情故事，节奏紧凑，扣人心弦步调下，带出集权统治下，追求自由历经艰难及惨绝人寰遭遇的描述。电影结束后，各种鼓掌久久不能停下，激赏之情，不言而喻。

有关影片朴金玉制作拍摄过程，胡雪杨告诉本台法广，他2014年初稿后2015年完成，但因缺乏经费，拖到2019年才筹备到期，剧组在东北拍摄，原本预定一个月杀青，但碰上5.1劳动节，经费不够，结果被迫在28天内完成。

本次影展的第二部影片《交错》则是华语法语双语影片，表达人生的无常，际遇的诡谲。人生旅途上，两个人的相遇，在祸境中也可能是另一个人的福气。人有旦夕祸福，交错的人生祸与福，还真是个未知数。包括北京电影学院专科班出身的王龙蒙在内的几位华人及法国演员也崭露头角。

胡雪杨告诉法广，其影片《交错》的拍摄，也同样遇上阮囊羞涩的障碍，2016开工后，历经2017，知道2018年才能够完成。此期间，工作团队成员不断变化也是阻碍之一。

电影放映完毕，主办方也安排观众与电影制片的问答交流时间，中法文问题皆有，现场有专人翻译主持，互动热络。

胡雪杨最后也希望大家能够广为宣传，尤其是交错，希望能够开发电影市场，也盼望法国影剧界能够找参演的演员们，给与他们角色发挥的机会潜能。

本次影展的策划人王龙蒙对于朴金玉影片也有所感地说：滞留法国的中国导演胡雪杨，著名作家严歌苓，以及前六四天安门民主运动学生刘毅任合作才出品了朴金玉，从策划到完成跌宕起伏经历了近七年的时间。

他还说：是啊，在今天交通发达通讯方式异常方便的今天，想去探个亲访个友根本不是什麽难事，可是在这个地球的东边有一个铁桶一样封闭的国家北韩，所有这一切都是不可能实现的，那裡只有飢荒和压迫，那裡只有被规定的一切形式的存在。所有的悲剧都在源源不断的产生着上演着...

至于王龙蒙长串抒发天安门与朴金玉影片能呱呱落地的关系与连接，下次有机会，或者受众有幸可以听到他对影片秘辛的畅谈。

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