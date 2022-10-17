费加罗：习近平将中国推入与西方民主国家对撞的轨道

法媒看习近平

法国《费加罗》报上周末10月15-16日推出有关中共20大的专题报道，称习近平是“红色中国的皇帝”，并发社评指出，习近平的红色中国或已进入与西方民主国家对撞的轨道。

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费加罗报的社评说，星期天（10月16日）开幕的中共（CCP）第二十次代表大会，只是将已经做出的秘密决定公示出来。习近平打破了十年轮换的传统，将被确认为红色帝国的绝对主宰，至少为另一个十年设定了方向。在一代人的转变中，他将加强对党国权力中心的控制。

费加罗报说，有了"领航员"的头衔，便接近成为大写的“舵手”，他已经把自己的想法写进了宪章（党章），并从去年六月开始，用十本书来丰富这些想法。在这种对权力和永恒（掌权）的追求中，无论是在党内还是在整个中国，没有任何人可以超越皇帝。

该社评说，现在俄罗斯的专制主义偏离，几乎让我们悼念苏维埃时代，那时的共党官僚们尚有自己的发言权。

而北京的集权和个人化权力则充满了沉重的威胁。这个世界上最大的独裁国家，现在屈服于它的领导人对控制的痴迷，屈服于怪异的民族主义外加历史修正主义和对族群的否认，屈服于胁迫性的"清零"和技术的自给自足，并通过挪用本来能解放社会的（技术）工具，来压制社会......

费加罗报说，由于习近平对他的朋友普京在乌克兰的挫折感到尴尬，他可能会看到与美国和欧洲关系升温的利益。然而他的政策却“使中国与西方民主国家发生了碰撞”。

该文称，习近平正在致力于建立一个新的世界秩序，在国际机构中从事渗透，并收买拉拢那些有需要的国家。

入侵台湾

那么，拥有大能的习近平是否能独自决定入侵台湾？这将是未来十年的计划。这很难让我们放心...... 所以，美国人和欧洲人，在放弃了一切对（中国）改革抱有的幻想之后，至少可以尝试推后习近平感到他强大到可以挑战的那一天的到来。

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