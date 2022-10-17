金融时报：欧盟外交部门呼吁对中国采取更强硬立场

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在欧盟就重新调整对中国战略展开讨论前，欧盟对外事务部文件呼吁各成员国部长，务必对中国采取更强硬态度，将北京视为全面竞争对手，仅在有限领域可能进行接触。

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中央社援引英国"金融时报"（Financial Times）报导，这份由欧盟各成员国外交部门撰写的5页报告，建议欧盟更密切地与美国合作，针对网络和混合式威胁的防范、中国以外供应链的多元化，以及与其他印度－太平洋强权的关系深化等各方面进行改善，"对欧盟、美国和其他志同道合的伙伴而言，中国已变成一个更加强悍的全球竞争者，因此有必要评估如何对当前及可预见的威胁做出最佳回应"。

这份欧盟文件提出，欧盟现行政策将中国视为"合作伙伴-竞争对象-体制对手"（partner-competitor-systemic rival）的概念"已经过时"。

报告还建议，欧盟和中国的潜在合作应限缩在气候变迁、环境和卫生议题；欧盟对中国半导体产业和某些稀有金属的依赖，对欧盟是一种"战略弱点"，呼吁扩大自行产出、寻找替代供应链或做好回收再利用。欧盟也须警惕中国透过多边组织有系统地宣扬中国那一套世界秩序，例如个人人权次于国家主权、经济和社会发展优於政治和公民权利等。此外，在经例中国的经济胁迫、科技竞争、资讯操纵后，欧盟也可向与北京往来的第三世界国家提供"更好的选项"。

欧盟27国领导人将於20日起举行峰会，就中国问题展开辩论，欧盟各国外长周一在卢森堡针对上述文件进行讨论，预作准备。

荷兰外长胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）周一抵达会场时表示："与中国的对话益趋务实，我们将拋开天真的想法。"欧盟外交和安全政策高级代表博雷利则指出："应针对中国问题展开新讨论，作出新分析。"

一名资深欧盟官员指出，最新评估清楚显示，"中国并不准备改变"，"不仅在经济层面，连政治层面都应进入全面竞争的阶段。"其他官员则提到，中国暗中支持俄罗斯入侵乌克兰、扩大对台文攻武吓、漠视香港人权，以及镇压维吾尔族等事件，都是在欧盟上一次定义中国角色后的新进展，值得欧盟重新思考如何定位中国。

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