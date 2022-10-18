俄军承认在乌克兰陷入"困境” 马克龙与特拉斯通话商讨援乌计划

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俄罗斯军方周二承认，在乌克兰东部和南部遭遇数次重大挫折后，面对乌克兰的反攻，俄军在乌克兰陷入"紧张局面”；法国总统马克龙周二与英国首相特拉斯通电话，讨论了共同支持乌克兰计划；路透社援引两名伊朗高级官员表示，伊朗承诺向俄罗斯提供地对地导弹以及更多的无人机。

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法新社消息，俄罗斯乌克兰军事行动指挥官谢尔盖将军 ( Serguei Sourovikine)周二对俄罗斯国家电视台Rossia 24表示：( 俄军）在特别军事行动区的局面可用"紧张"来形容。"敌军丝毫没有放弃进攻俄罗斯军队阵地的企图。”

另据路透社报道，法国总统马克龙周二与和英国首相特拉斯通电话，双方讨论了法国和英国对支持乌克兰计划。法国总统府爱丽舍宫在一份公告中表示，法英两国领导人重申，两国将保持密切协调合作，从军事、经济、人道及国际司法等各方面"全方位"支持乌克兰。

英国首相府也表示，马克龙与特拉斯也一致表示，希望在10月6日双方在布拉格第一届欧洲政治共同体峰会上举行会谈基础上，继续深化法英两国关系。

另据路透社周二报道，两名伊朗高级官员向路透社表示，伊朗承诺向俄罗斯提供地对地导弹以及更多的无人机，不过美国方面表示，没有收到这方面消息。

路透社称，10月6日，伊朗第一副总统默罕默德·穆赫贝尔及伊朗革命卫队的两名高级官员和最高国家安全委员会的一名官员访问莫斯科，与俄罗斯就运送这些武器的问题举行了会谈并达成了协议。

一名了解此次访问情况的伊朗外交官员表示，“俄罗斯方面要求获得更多的无人机，以及精度更高的伊朗弹道导弹，尤其是Fateh和Zolfaghar系列导弹。”

路透社称，一名了解此案的西方官员证实了上述消息，称伊朗与俄罗斯就提供包括Zolfaghar在内的短程地对地洲际导弹

达成了协议。

不过，伊朗外交官员否认武器转让违反了联合国安理会在2015年出台的决议。

而此前，乌克兰外交部长库列巴周二表示，他向总统泽连斯基提交了一份建议，要求乌克兰切断与伊朗之间的外交关系，理由是后者向俄罗斯提供武器。

库列巴周二在新闻发布会上表示，德黑兰对乌克兰遭到的破坏负有责任。他并表示，乌克兰将向以色列发出正式照会，寻求以色列立即向乌方提供防空物资和合作。

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