北京重金招募英军退役飞行员培训中国空军

英国/中国

英国官员透露，中国当局重金招募数十名前英军飞行员教导中国空军如何击败西方战机和直升机。北京设在南非的一所飞行学院参与了招募活动。

广告 继续浏览后续

据英国天空新闻10月18日引述该国官员透露，30名主要是英军快速喷气战机的飞行员，和一些直升机飞行员，被大约24万英镑的年薪所吸引，目前正在中国，为中国人民解放军培训飞行员，一位国防分析家称，这是对安全的惊人破坏。

英国国防部称，前英军飞行员被人用大笔金钱引诱到中国，将他们的专业知识传授给中国人民解放军的飞行员。英国正在警告前军事飞行员不要为中国军队工作。

这些退役的英军飞行员被用来帮助了解西方飞机和飞行员的运作方式，这些信息在发生任何冲突时可能是至关重要的，比如在台湾上空。

北京重金招募的英国飞行员有驾驶快速喷气机和直升机的经验，据英国BBC报道，这些人曾驾驶过“台风”、”美洲豹”、“鹞式”和“龙卷风”战机。

被招募的战机飞行员来自英国整个军队，而不仅仅是皇家空军。一些飞行员已年过半百，并在一段时间前离开了军队。另外，其他盟国的飞行员也成了北京重金引诱的目标。

有西方官员说，猎取飞行员的企图正在进行，而且最近一直在加强。这些飞行员是通过中介猎头公司招募的，并提到中国在南非的某个飞行学院参与其中。

英国国防部一位发言人说，培训和招募飞行员并不违反英国目前的任何法律，但英国和其他国家的官员正在努力阻止这种活动。

英国当局在2019年首次意识到有少量英军前飞行员被招募的案例，这些案例被逐一处理。

一位西方官员向记者表示，“现役人员也成为北京的目标，但据悉没有人接受”。另外，“中国被认为对F-35战机感兴趣，但据悉F-35战机的飞行员并不参与其中”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅