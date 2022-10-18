曼彻斯特领馆围殴事件：英方证实召见中国临时代办 强调"严正关切"

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英国外交部周二晚间证实，已就旅英港人在中国驻曼彻斯特领事馆内被殴打一事召见了中国驻英临时代办杨晓光，要求中方尊重英国法律。英方强调对发生在总领事馆的事件"严正关切"。

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中央社报道，在中共20大16日登场当天，数名旅英港人在中国驻曼彻斯特总领事馆外和平抗议，竟遭暴力相向。英国外交部指出，遵照英国外交大臣克莱弗利（James Cleverly）的指示，英国外交发展部中国和东北亚司司长卓丹廉与被召见的杨晓光会晤。卓丹廉再次向中方强调英国致力维护民众和平抗议的权利，所有驻英外交人员与领事馆职员都被期待尊重英国法规。

英国主管亚洲事务、9月22日上任的外交副大臣高史密斯（Zac Goldsmith）透过新闻稿发布声明，英方周二已清楚向中方表达立场，中方必须尊重民众在英国境内和平抗议示威的权利。高史密斯重申，英方对发生在总领事馆的事件"严正关切"。

消息称，中国驻英大使郑泽光目前不在英国，因此英国外交部召见的是杨晓光。杨晓光是中国驻英位阶第二高的外交官。卓丹廉曾任英国驻中国大使馆政务参赞。

根据当天现场影像纪录，当旅英港人在领事馆外和平抗议，数名人士突然自领事馆走出、破坏抗议道具。双方爆发冲突后，一度有抗议民众被拖入领事馆区殴打，幸获赶赴现场的警员救出。其中，中国驻曼彻斯特总领事郑曦原不仅在现场目睹事发经过，更参与暴力冲突过程。

大曼彻斯特地区警方已展开调查。按惯例，使馆、领事馆区域需经馆方许可才能进入，且外交人员具"外交豁免权"，但发生在使馆、领事馆区域的刑事案件仍受英国法律规范。

消息称，中国政府在其他国家展现"暴力威权作风"，自16日事发以来持续引起英国国会及民间关注。

9月6日上任的英国首相特拉斯近年以"对中强硬"著称，但首相发言人周一仅表示，相关报导"显然令人深感忧心"；事件已进入司法调查程序，此时多作评论并不恰当。英国外交部周一也持相同立场。部分议员质疑政府是否过于软弱。

英国国会外交委员会新任主席凯恩斯（Alicia Kearns）周二中午在国会提出紧急质询，要求外交部说明对中方提出的交涉。

代为答询的副大臣级官员诺曼（Jesse Norman）指出，柯维立已召见杨晓光，并要求中方说明领事馆职员的行为；外交部官员此前即已向中国大使馆清楚表明，所有在英国土地上的人都有权利以和平方式表达立场，且不需害怕因此遭暴力相向。

诺曼表示，据他所知，杨晓光周二下午就会与英国外交部官员会面；在此之前，英、中双方已进行非正式沟通。

他强调，正因为英国坚持法治，调查事发实际情形及判定是否有足以构成起诉事由的的犯罪事实，应交由检警独立进行。外交部将视情况发展采取必要行动。

苏格兰民族党（SNP）籍国会议员、该党外交事务发言人史密斯（Alyn Smith）关切中国政府在英国境内多管齐下胁迫、控制中国公民。他提到，受北京支持的"孔子学院"也是中方影响力网络一部分，值得英国政府严加检视。

选区为曼彻斯特的工党籍国会议员阿夫扎尔·汗（Afzal Khan）询问，身为总领事，郑曦原具外交豁免权，因此不能被起诉，但诺曼是否愿意即刻采取行动、宣布郑曦原為"不受欢迎人物"（persona non grata）。

诺曼回应，是否宣告郑曦原为"不受欢迎人物"，这是一个合理的问题，但在司法程序结果未明朗前，政府不宜先发行动。诺曼重申，一旦全盘掌握相关事实及知悉检方裁决，政府就会采取行动。

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