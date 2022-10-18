瑞典首相发表施政报告 对中政策将更强硬

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瑞典首相克里斯特松周二在瑞典议会做上任后首次施政方针报告并提交内阁名单，报告中提到瑞典关切中国对台的武力恫吓，并表示"不会接受侵略性国家侵犯民主国家的自由"。台湾外交部感谢瑞典首相关切中国武吓台湾，希望强化合作。

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瑞典议会周一投票通过，由克里斯特松出任首相，克里斯特松周二在议会做出上任后第一次的政府施政方针报告。

中央社报道，克里斯特松表示，瑞典目前面临许多严峻的挑战，包括国内的帮派犯罪、枪击案件、1994年以来最高的通膨率、高电费等问题，加上欧洲正在发生的俄乌战争，使让局势更加困难。

外交政策方面，克里斯特松指出，俄罗斯侵犯乌克兰主权所造成的安全问题将会是未来几年外交的重要工作，瑞典将会继续维护民主价值。他表示，民主价值将会成为瑞典未来外交政策的核心，"瑞典将会与共同价值的国家合作"；"瑞典永远不会接受侵略性国家侵犯民主国家的自由，霸权将不能凌驾于权利之上"。

克里斯特松在报告中更进一步提到中国问题，他说，中国持续对台武力恫吓令人担忧，他强调任何形式的武力威胁都是不可接受的，就算是联合国安理会成员也一样。

瑞典未来的对中政策将会与欧盟政策更加一致并有更明确的跨大西洋连结。

消息称，克里斯特松领导的温和党（Moderate Party）近年来多次在瑞典议会中对台湾表示支持，今年4月到台参访的"瑞典国会议员与欧洲议会议员访团"即由温和党的欧柏莉（Boriana Åberg）领团。

另外，台湾外交部周二感谢瑞典首相关切中国武吓台湾，希望强化合作。

中央社报道，台湾外交部周二表示，对克里斯特松及其内阁持续重视台海和平安全，并谴责中国图谋改变现状，台湾表达高度欢迎与诚挚感谢。

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