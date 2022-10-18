非政府组织年度调查 俄罗斯入侵乌克兰让互联网自由度倒退

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在美国非政府组织“自由之家”于10月18日公布最新调查显示，俄罗斯让全球互联网自由度倒退，虽然一些国家情况有所改善，但是中国继续排名最后，连续数年成为互联网自由环境最差国家。

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在美国的非政府组织“自由之家”对全球70个国家的网络自由度进行年度排名，今天公布最新调查显示俄罗斯入侵乌克兰战争让全球互联网自由度倒退，与此同时一些国家情况有所改善。

这家总部设在华盛顿的非政府人权组织连续12年公布的网络自由度调查，今年公布最新报告显示网络自由度普遍下降，主要由于俄罗斯入侵乌克兰战争，普京政府加大控制互联网和压制异议人士力度，让俄罗斯在今年的排名榜上下滑7个位置，引发互联网自由度普遍倒退，不仅在俄罗斯，而且在缅甸和利比亚。

令人鼓舞的是有26个国家网络自由度有所改善，如非洲国家冈比亚，津巴布韦等，这些国家过去五年向自由民主靠近，政府和企业关注人权和网络自由并且进行投资。

不过该非政府组织指出，2022年中国在互联网自由度排名继续垫底，北京政府大力控制信息，进行网络审查，相关的敏感信息有，反对政府新冠疫情政策，围绕北京冬奥会和网球明星彭帅指控中共高官张高丽性丑闻事件等。

另外如巴西和尼日利亚等国目前情况喜忧参半，而且很难预测这些国家未来互联网自由度走向，如果进入威权，政府会大力进行网络审查。

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