"乌克兰人民"获颁萨哈罗夫人权奖 表彰捍卫国家自由

乌克兰/欧洲议会/人权奖

欧洲议会周三将享有盛誉的萨哈罗夫思想自由奖颁发给乌克兰人民，表彰他们奋勇抵抗俄罗斯入侵。乌克兰总统泽连斯基对此表示欢迎，并向为自由和民主而战的乌克兰人民致以敬意。

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法新社消息，欧洲议会10月19日宣布，将2022年度萨哈罗夫思想自由奖颁发乌克兰人民，以表彰他们奋勇抵抗俄罗斯的入侵。

乌克兰总统泽连斯基在推特上表示，“乌克兰人每天都在战场上与俄罗斯恐怖主义国家作战，他们以实际行动捍卫自由和民主价值观”。泽连斯基并强调，欧盟的支持对乌克兰至关重要。

欧洲议会主席梅索拉在颁奖仪式上表示，这个象征欧洲最高人权的奖项是颁给所有乌克兰人民，无论是身处战场、被迫离乡别井、丧失亲友、为信仰挺身而出并战斗的人们，他表示，乌克兰人民冒着生命危险在捍卫我们信仰的价值观：自由、民主、正义。勇敢的乌克兰人民不会屈服，欧洲也不会放弃。

欧洲议会成员同时赞扬乌克兰总统泽连斯基、当地紧急服务部门、人权领导人等，向他们表现出的勇敢和毅力，以及对民众的奉献致敬，并表示，他们不但是在捍卫家园和国家独立，也是保卫法治和维护欧洲价值，阻止残暴政权企图损害民主、削弱和分裂欧盟。

萨哈罗夫思想自由奖1988年创立，以前苏联异见人士兼诺贝尔和平奖得主萨哈罗夫（Andrei Sakharov）命名，表扬守护人权和基本自由的个人或组织。今年也是欧洲议会连续两年透过奖项向俄罗斯发声，目前被囚禁的俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼（Alexei Navalny，又译纳瓦尔尼）去年荣获萨哈罗夫人权奖。

欧洲议会将于12月14日在法国斯特拉斯堡总部向乌克兰代表颁奖5万欧元奖金。

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