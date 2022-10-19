传台美讨论联合生产武器 美国务院："检视所有选项"

台湾/美国/军售

日媒报导，美国总统拜登政府正考虑与台湾联合生产武器，以提升美国设计武器的产能、加速移交。美国国务院周三低调不予证实，但强调"美方正检视所有选项，确保军备快速移交给台湾"。

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中央社援引日经亚洲（Nikkei Asia）周三引述3名知情人士指出，拜登政府正考虑一项与台湾联合生产武器的计划，以提升美国设计武器的产能、加速移交，并强化对中国的吓阻力。

报导表示，根据一名知悉拜登政府内部商议状况的消息人士，台美联合生产武器已展开初步讨论；模式可能是由美国国防公司提供技术、在台湾制造武器，或是在美国运用台制零组件制造武器。

美国国务院首席副发言人巴特尔（Vedant Patel）周三召开媒体例行简报会，被问及此事时低调不愿证实，仅表示他看到相关报导。

巴特尔表示，美国正在检视所有台面上选项，以确保能用符合"台湾关系法"的方式尽快移交军备给台湾。他说："如外界所知，美国已为台湾安全提供各式各样服务与军备，美方相信迅速移交相关技术与服务，对台湾安全不可或缺。"

路透社报导，美台商会会长韩儒伯（Rupert Hammond-Chambers）谈及上述计划时表示："这正处于程序的开始阶段。"美台商会为游说团体，成员中有许多美国国防承包商。他指出，尚未确定哪些武器将被视为此项计划的一部分，但可能着重于提供台湾更多军需品，以及导弹科技。

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