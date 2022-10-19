拜登称普京目前"处境极为艰难"

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乌克兰周三指责俄罗斯准备从近期吞并领土上大规模撤离当地民众；赫尔松官员称转移平民行动首日共7千多名居民离开家园；俄罗斯总统普京宣布在乌克兰的4个“被吞并”地区实施戒严；美国总统拜登周三表示，普京目前"处境极为艰难"。

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法新社消息，俄罗斯总统普京周三签署法令，在4个併入俄罗斯的地区，包括赫尔松、扎波罗热、顿涅茨克及卢甘斯克，实施戒严。

美国总统拜登周三在白宫被媒体问及普京签发戒严令时表示，(这表明）普京目前处境极为艰难。拜登说，“看来(普京）唯一可以动用的就是迫害乌克兰人，恐吓他们投降，但乌克兰人不会这样做”。

俄罗斯在赫尔松地区任命的官员萨尔多表示，向第聂伯河左岸转移平民的行动，第一天共有7千多名居民离开居住地。

萨尔多在当地周二宣布，"政府"决定组织赫尔松州4个区的平民，迁移到第聂伯河左岸，以便进行防御工事。他并指乌克兰方面正集结力量，准备发动大规模攻势。萨尔多说，转移平民的工作在多个方向同步开展，首先转移了斯尼胡里夫卡区及亚历山德罗夫区的居民，以便军人执行任务及保障平民安全。

俄罗斯总统普京签署了一项法令，在乌克兰的4个“被吞并”地区——顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松实行戒严。普京在俄罗斯安全委员会会议开始时发表电视讲话称，“这项决定将被立即提交联邦委员会批准，并将通知国家杜马。”普京并指示政府在总理米舒斯京的领导下成立一个特别协调委员会，以与“被吞并的”地区开展合作，并推动莫斯科在乌克兰的战争努力。

乌克兰、美国及北约多个国家，不承认4地举行入俄公投的结果，认为是属于乌克兰的领土。乌克兰及其西方盟友并谴责俄罗斯正式宣称对这些地区拥有主权的企图，认为这是一种毫无意义的战争策略。

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