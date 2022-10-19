星前外长：中国封城为清除病毒及海外渗透 既备战亦避战

中国/新冠清零政策

中国不惜牺牲经济发长来坚持防疫的「动态清零」，有分析认为，这其实是官方测试其社会控制能力，而新加坡前外长杨荣文接受香港《明报》访问时更直指，中国之所以长期处于封城，除了防疫，亦有「备战」意味。至于作为中国特区之一的香港，只有作好防风准备。

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2004年至11年间出任新加坡外长的杨荣文在专访中表示，「中国(封城)不止是清除病毒，也是清除海外势力渗透中国社会、互联网及中国机构，所以这是一次内部清洗，因为中国已为可能战争做准备。」但他补充，中国亦不想要战争，备战是为了要避战，并引用战略家孙子在《九变》中的说法来说明：「无恃其不来，恃吾有以待也；无恃其不攻，恃吾有所不可攻也」。按白话文的说法，就是不仰仗敌人不会来的侥幸心理，而是要依靠自己有充分准备，严阵以待；不抱持敌人不会攻击的侥幸心理，而要依靠自己有坚不可摧的防御。

在中美关系紧张之时，中共党总书记习近平多次提及中国处于「百年未有之大变局」，杨荣文解读为中方最终可能与美国开战，只是不能宣之于口，而类似中美对峙的状态，可能持续多年甚至数十年。

在此之前，美国一些评论已指出，中国坚持清零政策是为了控制。旅美时评人马聚9月中旬向美国之音表示，「清零」已经演化成为党内对社会控制能力的一场竞赛，预计会延续到明年3月的人大和政协大会之后。

另外，美国《纽约时报》9月13日的报道亦指出，清零政策是一场14亿人参与的政治运动，亦可能是对习近平权力最为明确的证明 -- 证明了习自己和已故领导人毛泽东一样具有发动群众的能力。

面对如此一场百年未有之大变局，新加坡前外长杨荣文说，香港未来经济取决于中美关系及全球经济收缩步伐。他指出，西方的注意力集中在俄乌战争，某程度上令中国得益，如果中国可以避免卷入不断升级的局势，香港可能受益，但这都是香港无法控制的：「这些大背景，香港并无控制，只能接受，好像台风要来，毋须争拗，只是做好预防」。

翻查公开资料，北京一些安排有为其大局作准备之势，例如在香港的反对声音和公民社会被《港区国安法》摧毁后，北京仍然委任警队出身的「武官」李家超为特首，评论已指出，这是国安需要。

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